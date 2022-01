Covid, il contagio a Brescia e in Italia: scende tasso positività

Sono 33.249 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia (ieri 33.856), nelle ultime 24 ore, a fronte di 229.741 tamponi effettuati, su un totale di 27.692.993 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 77 decessi (ieri 115), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 35.854. Il tasso di positività scende dunque dal 15,8% al 14,47%.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 3.503 in area medica (33,49%, in crescita rispetto a ieri, e 258 in Terapia intensiva (16,85%, in leggo calo rispetto alle 24 ore precedenti), mentre in isolamento domiciliare ci sono 543.052 soggetti. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 1.165.504 (+42.063). Gli attualmente positivi in totale sono 546.813 (-8.891).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 10.362, Brescia 4.328, Varese 2.599, Monza e Brianza 2.830, Como 1.943, Bergamo 3.255, Pavia 1722, Mantova 1.408, Cremona 1.103, Lecco 879, Lodi 705, Sondrio 1.046.

Il contagio in Italia

Sono 180.426 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 186.253. Le vittime sono invece 308 mentre ieri erano state 360.

Sono 2.470.847 gli attualmente positivi, 72.019 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 8.549.450 e i 140.856 morti. I dimessi e i guariti sono invece 5.937.747, con un incremento di 120.609 rispetto a ieri.

Sono 1.217.830 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 or. Ieri erano stati 1.132.309. Il tasso di positività è al 14,8%, in calo rispetto al 16,4% di ieri. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 141. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.370, ovvero 351 in più rispetto a ieri.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it