Covid, i dati del contagio in Lombardia e nel Bresciano

Sono 17.581 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Lombardia, a fronte di 86.367 tamponi effettuati. Numeri in calo rispetto ai giorni precedenti ma che riflettono la fisiologica diminuzione di test nei giorni festivi. Il tasso di positività che ieri era al 19,3% sale al 20,3%.

Aumentano di 112 unità i ricoverati a causa del Covid in area medica, dove i posti letto occupati a livello regionale sono 2.999 Crescono anche i ricoverati in terapia intensiva, che oggi sono 2 in più rispetto a ieri, portando il totale a 246 nella Regione.

Anche i decessi aumentano significativamente, oggi sono 61 contro i 38 di ieri, per un totale di 35.464 vittime da inizio pandemia. Lo riferisce il quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale elaborato da ministero della Salute e Protezione Civile.

La provincia più colpita è quella di Milano, dove i positivi odierni sono 7.355 di cui 2.733 a Milano città. Nelle altre province i casi sono a Bergamo: 1.837; Brescia: 1.725; Como: 513; Cremona: 324; Lecco: 295; Lodi: 338; Mantova: 349; Monza e Brianza: 1.497; Pavia: 735; Sondrio: 535; Varese: 1.559.

Le terapie intensive e l'area medica

L’occupazione dei letti in terapia intensiva è oggi al 16,08%, mentre nelle aree mediche è al 28,68%. L’incidenza dei nuovi positivi negli ultimi sette giorni su 100mila abitanti è a 2755,4.

Il contagio in Italia

Sono 101.762 i nuovi contagi da Covid a fronte di 612.821 tamponi eseguiti (ieri erano stati 155.659 i nuovi positivi). Sono i dati del bollettino odierno del Ministero della salute che registra anche 227 decessi (erano 157 ieri) e un tasso di positività in crescita al 16,6%. Crescono i ricoveri ordinari (+693) che sono 16.340 e le terapie intensive (+11) a 1.606.

Gli attualmente positivi al Covid nel nostro Paese sono perciò 2.004.597

