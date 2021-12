Covid, aperte le prenotazioni per il vaccino ai bambini

Con qualche ora d'anticipo rispetto a quanto annunciato, e come già accaduto in occasione delle precedenti prenotazioni, è attivo il portale di Regione Lombardia (qui il ink https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/) per fissare il vaccino anti Covid per i bambini della fascia 5-11 anni. Sarà possibile fissare l'appuntamento a partire da giovedì 16 dicembre. Per il Bresciano stiamo parlando di una platea di 85mila bambini.

I vaccini verranno effettuati in spazi appositamente allestiti nei dodici centri vaccinali di città e provincia. La vicepresidente regionale Letizia Moratti: «I Centri vaccinali sono stati riorganizzati per garantire ai più piccoli sino a 40mila inoculazioni al giorno (circa 4.000 nel Bresciano, ndr). Abbiamo previsto percorsi dedicati e personale formato nella gestione del target pediatrico, accessi facilitati e fasce orarie pomeridiane più comode per le famiglie, che tengano conto degli impegni scolastici nei giorni feriali, mentre si potrà accedere tutto il giorno il sabato e la domenica».

Esperti e dubbi. Per sostenere i genitori nella scelta di vaccinare i propri figli Regione Lombardia ha organizzato per giovedì 16 dicembre, dalle 17 alle 19, una nuova diretta social #stopaidubbi speciale bambini . Le famiglie possono già inviare le domande agli specialisti tramite il numero WhatsApp 3346324686.

