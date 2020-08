Covid-19: 9 contagi nel Bresciano, 61 in Lombardia

Nell'ultima giornata in provincia di Brescia si contano 9 persone in più risultate positive al tampone per il coronavirus: è quanto riferisce l'ultimo bollettino sanitario diffuso dal Pirellone, secondo cui in Lombardia i malati di Covid sono 61 in più, a fronte di poco meno di 5mila analisi effettuate nei laboratori della nostra regione.

Ventiquattro ore fa i positivi in Lombardia erano 94 e nel Bresciano 19 con, però, 7.098 tamponi effettuati.

I nuovi casi positivi sono quindi 33 meno di ieri nella nostra regione, di cui 5 debolmente positivi e nessuno a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono solo 4.882. Tre decessi portano a 16.840 il totale complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia.

Aumentano guariti e dimessi (+38). Salgono a 13 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1), mentre scendono a 147 quelle non in terapia intensiva (-2). Per quanto riguarda le province, 25 casi si sono verificati a Milano (di cui 15 in città), 5 a Bergamo, 2 a Lecco, 1 a Como, 3 a Mantova, 5 a Monza Brianza, 1 a Sondrio e 2 a Varese. Nessun caso nelle province di Cremona, Lodi e Pavia.

In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid in Italia: sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente. Veneto (78) , Lazio (68) e Lombardia (61) in testa tra le regioni col maggior numero di nuovi positivi. Nessun caso in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I casi totali salgono a 253.915. Questi i dati del ministero della Salute.

