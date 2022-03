Corsa Rosa, il sorriso di quattromila persone invade Brescia

Sono più di quattromila le persone che si sono iscritte alla 13esima edizione della Corsa Rosa, la manifestazione organizzata da Uisp in collaborazione con Cgil, Coop Lombardia e tantissime associazioni del territorio per dire no alla violenza sulle donne.

Si tratta di un ritorno nelle strade della Leonessa, dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia.

Un mare di rosa e sorrisi, alcuni nascosti dalla mascherina altri (per chi corre e non cammina) invece ben visibili, sta invadendo le strade del centro di Brescia.

Le partecipanti e i partecipanti stanno partendo scaglionati da corso Zanardelli, 500 alla volta a causa dell'altissima partecipazione. Oltre al rosa però a spiccare tra la gente sono le tante bandiere della pace e dell'Ucraina.

