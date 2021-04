Coronavirus, gli ultimi dati della Lombardia e del Bresciano

Continua a scendere la curva dei contagi da coronavirus in Lombardia e nel Bresciano. Una conferma che giunge dalla lettura dei dati diffusi dalla Regione con il bollettino odierno e che pone la Lombardia in linea con la tendenza nazionale.

A livello regionale sono 2.569 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, quando ieri erano sì 1.358, ma a pesare è l'enorme differenza nel numero di tamponi processati: 46.718 quelli dell'ultima tornata, contro i 17.340 di ieri.

Il tasso di positività scende così dall'8% registrato ieri al 5,49% delle ultime 24 ore. Un segnale che ovviamente si offre ad una lettura positiva.

Calano anche i ricoveri: -11 in terapia intensiva e -48 negli altri reparti.

Quanto ai decessi sono 109 a livello regionale.

Ancora più incoraggianti i numeri relativi alla nostra provincia: il Bresciano conta infatti 298 casi, scendendo sotto quota 300 in un quadro di presumibile normalità rispetto al numero di tamponi effettuati (anche se il dato certo a livello provinciale non è disponibile). Il che pone anche il nostro territorio in un quadro da zona arancione, quantomeno sul fronte dei contagi (inferiori alla soglia dei 250 ogni 100mila abitanti). Tra i talloni d'Achille resta invece la pressione elevata sulle strutture sanitarie, terapie intensive in particolar modo.

Coronavirus, il bollettino della Regione del 7 aprile 2021 - © www.giornaledibrescia.it

Di seguito il dettaglio per provincia dei nuovi casi registrati.

Milano: 808

Bergamo: 107

Brescia: 298

Varese: 540

Como: 227

Pavia: 85

Mantova: 82

Cremona: 90

Lodi: 43

Sondrio: 45

Monza e della Brianza: 160

Lecco: 44

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it