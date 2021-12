All'Omr al via le vaccinazioni in azienda per i dipendenti

Officine Meccaniche Rezzatesi (Omr), in accordo con Ats e in seguito al Protocollo siglato con Regione Lombardia, inizia oggi le vaccinazioni anti-Covid19 nella sua sede di Rezzato. Già fissato un calendario, per dare la possibilità a tutti i dipendenti di prenotare la propria dose di vaccino, che proseguirà anche per tutto il mese di gennaio.

Con l'occasione la direzione di Omr ha messo a disposizione gratuitamente i vaccini antinfluenzali e anti-polmonite per coloro che ne faranno richiesta.

Continua così la campagna di prevenzione e tutela della salute dei propri collaboratori, al fine di limitare al massimo la diffusione del contagio. «Ci auguriamo che, avendo a disposizione le dosi presso l'azienda, tutti i dipendenti sappiano cogliere l'opportunità della vaccinazione. Solo raggiungendo velocemente l'immunità diffusa, potremo continuare la nostra vita normale nel rispetto della libertà altrui» afferma il presidente di Omr Marco Bonometti.

