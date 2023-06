Al Museo del Ferro la prima edizione dell'Aipai photo exhibition

Sarà inaugurata martedì 13 giugno al Museo del Ferro di Brescia, in via del Manestro 107, la prima edizione dell'Aipai photo exhibition. L'esposizione, inserita all'interno del programma del Photofestival 2023, proseguirà dal 14 settembre al 13 ottobre in una nuova location presso la Fondazione Aem di Milano.

In mostra si potranno ammirare gli scatti vincitori, menzionati e selezionati della prima edizione dell'Aipai photo contest, il concorso fotografico ideato dall'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, in occasione dei Secondi Stati Generali dedicati al patrimonio industriale tenutisi lo scorso giugno a Roma, per sensibilizzare e promuovere la cultura dell'industria, la memoria del lavoro, il patrimonio architettonico, tecnologico e paesaggistico dell'archeologia industriale.

Fotografi professionisti e amatoriali sono stati invitati a riflettere attraverso la presentazione di un progetto fotografico che potesse riguardare macchine e cicli produttivi storici del patrimonio industriale, città e territori dell'industria, paesaggi della produzione, infrastrutture e patrimonio urbano, la costruzione per l'industria.

Il percorso espositivo si avvia con l'opera vincitrice «Land of Mines» di Fabio Piccioni, un progetto a lungo termine sulle miniere della Sardegna che ha avuto inizio nel 2007, concentrato sui caratteri endemici di un nuovo paesaggio plasmato dall'uomo, in cui le miniere continuano ad essere protagoniste di una perenne mutazione: migliaia di edifici abbandonati, pozzi, discariche, chilometri di gallerie sotterranee sono solo alcuni degli elementi peculiari.

Saranno inoltre esposti i progetti menzionati di Fabio Oggero, che restituisce nei toni del bianco e del nero l'iconicità dell'area EX CAI (Cementi Alta Italia) del Monferrato, e di Francisco Jose Rodríguez Marín, dallo sguardo concentrato sull'antica produzione del mulino di Nuestra Señora del Pilar a Montril nei pressi di Granada (Spagna) oltre agli scatti selezionati di Mariano De Angelis, Davide Ferrera, Eleonora Ledda, Mirco Pandolfi, Guido Rosato, Martina Russo, Eleonora Tomassini, Amalia Violi, Claudio Zanirato.

Il 13 giugno sarà lanciata anche la call della seconda edizione dell'Aipai photo contest, a cui potranno prendere parte fotografi professionisti e amatoriali.

