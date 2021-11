A Messi a Fuoco sfratti sbloccati e caso Bozzoli

Dopo quasi un anno e mezzo di pandemia, nei mesi scorsi sono stati sbloccati gli sfratti, per lungo tempo rimasti congelati da un provvedimento governativo imposto dall’emergenza sanitaria. Torna quindi prepotente un tema difficile che mette a dura prova le istituzioni e del quale si occuperà oggi Andrea Cittadini nella trasmissione di Teletutto, Messi a fuoco, in onda alle 20.30.

La puntata prenderà il via dall’ultimo caso bresciano che ha destato scalpore, la vicenda di Adelio Podavini, che da oltre dieci anni non riesce a riappropriarsi della sua abitazione, abitata da una donna con figli che ha pagato l’affitto solo per pochi mesi. Ospiti in studio ci saranno Marco Fenaroli, assessore ai Servizi sociali del Comune di Brescia ed Emanuele Gilberti del Sicet della Cisl. Saranno collegati via Skype il giornalista Mediaset Mario Giordano, Anna Frizzante, viceprefetto aggiunto di Brescia e Cardin Simone, del Sunia Cgil. Podavini racconterà la sua storia in collegamento telefonico.

La seconda parte della trasmissione sarà dedicata al caso Bozzoli e si farà il punto alla luce dell’ultima udienza di mercoledì. In collegamento Skype ci saranno Pierluigi Ferrari, giornalista della Rai Lombardia e Perpaolo Prati del Giornale di Brescia.

