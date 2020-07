Pasini: «L'aeroporto di Montichiari diventerà un hub cargo»

Giuseppe Pasini è il nuovo presidente di Abem (Aeroporto Brescia e Montichiari). Si è insediato oggi il nuovo consiglio di amministrazione della società partecipata al 52% dall'Associazione industriale bresciana, al 40% dalla Camera di Commercio e dalle associazioni di categoria bresciane. Del Cda fanno parte Eleonora Rigotti, presidente Cna Brescia, Barbara Quaresmini, vicepresidente Confesercenti Brescia, Roberto Saccone, preside della Cdc ed Ettore Prandini presidente nazionale Coldiretti.

«Grande responsabilità - ha detto Pasini -: è una sfida importante e difficile. In questi anni non siamo riusciti a far decollare questo aeroporto, ma ce la metteremo tutta. Serve l'appoggio di tutti e oggi ci sono le condizioni per riuscire in questa partita

L'obiettivo è fare dell'aeroporto D'Annunzio di Montichiari, che ha una pista di 2.990 metri e piazzali per la sosta adatti a ospitare contemporaneamente cinque aeromobili di grandi dimensioni (B747), un hub cargo che possa lavora per la Lombardia e per il Veneto. «Credo che Montichiari sia un'opportunità unica non solo per Brescia e per la Lombardia, ma per tutto il Paese».

