Aveva il porto d’armi scaduto dal 2022 ma tre fucili in casa: arrestato

Resta alta l’attenzione dei carabinieri di Montichiari sulle persone che custodiscono armi in casa. Come già la scorsa settimana, anche questo sabato i militari della stazione del paese hanno effettuato una serie di controlli.

Tra questi anche quello nell’abitazione di un uomo nato nel 1978 che aveva in casa tre diversi fucili da caccia e le relative munizioni. I carabinieri hanno scoperto che aveva il porto d’armi scaduto dal 2022 e le giustificazioni che ha fornito a sua discolpa non hanno convinto e per lui è scattato l’arresto.