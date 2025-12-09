Armi abusive e modificate in casa a Montichiari: denunciato 63enne

Ieri pomeriggio a Montichiari i Carabinieri nel corso di un servizio di controllo ai detentori di armi da fuoco, hanno proceduto alla verifica delle armi detenute da un soggetto italiano, classe ’61. L'uomo che risultava in possesso di 4 armi comuni da sparo detenute legalmente, è stato trovato in possesso anche di 7 armi e 2 parti di armi (canne), perfezionando così il reato di detenzione abusiva di armi da fuoco. L’uomo inoltre è stato trovato in possesso di 2 armi modificate: un fucile calibro 12 con canna «mozza» e un’arma semiautomatica dotata di silenziatore artigianale.

Ulteriore elemento di rilevanza penale è stato il ritrovamento di una scacciacani modificata in modo tale da poter funzionare come arma da fuoco, rendendola una vera e propria arma clandestina. L'uomo è stato denunciato.