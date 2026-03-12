A Manerbio niente vecchia: si brucia la guerra

La parrocchia di Manerbio trasforma la tradizione: «Bruciamo la guerra, non la vecchia». A Manerbio il rogo simbolico che segna la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera, quest’anno assume un significato nuovo e fortemente simbolico.

Al posto del tradizionale fantoccio, la Parrocchia ha deciso di bruciare un’installazione speciale che rappresenta la guerra, con missili e bombe, trasformando il gesto in un messaggio di pace.

L’appuntamento è fissato per questa sera alle 20.30, quando nel cortile della parrocchia verrà data alle fiamme una struttura preparata ad hoc dai volontari per l’occasione e anche chi vi prenderà parte porterà tutto ciò che non fa crescere la pace. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per richiamare l’attenzione su quanto i conflitti continuino ancora oggi a segnare la vita di milioni di persone.

Si brucia la logica della guerra

A spiegare il senso dell’iniziativa sono il curato don Luca Sabatti e il parroco don Alessandro Tuccinardi, che hanno voluto accompagnare l’evento con un messaggio chiaro: «Non c’è niente di più vecchio a questo mondo di ciò che ruba la vita e la pace! Stasera alle 20.30 bruciamo la… Bomba!».

L’idea nasce dal desiderio di trasformare una tradizione popolare in un momento di riflessione collettiva. Se un tempo il rogo serviva a «mandare via l’inverno», oggi la comunità parrocchiale vuole simbolicamente mandare via ciò che considerano davvero vecchio e superato: la logica della guerra. L’iniziativa coinvolgerà famiglie, giovani e bambini della comunità, che potranno assistere al rogo dell’installazione e condividere, al termine, un momento di festa e di speranza.

I salva-gente

Un gesto che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole ricordare che la pace non è solo un ideale lontano, ma una responsabilità che parte anche dai piccoli gesti delle comunità locali.

Manerbio, dopo il rogo si distribuiscono i salva-gente

Così, a Manerbio, la tradizione si rinnova: le fiamme della «vecchia» quest’anno non bruceranno un fantoccio, ma un simbolo della guerra, per lasciare spazio a un messaggio di pace e di futuro. «Un salvavita – precisa il parroco – al termine del rogo infatti la parrocchia farà girare un salvagente come messaggio di speranza perché la gente possa essere salvata “salva-gente” e non affondata».