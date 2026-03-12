Giornale di Brescia
Abbonati
Bassa

A Manerbio niente vecchia: si brucia la guerra

Alessandra Portesani
La parrocchia trasforma la tradizione: verrà bruciata un’installazione di missili e bombe trasformando il gesto in un messaggio di pace. Dopo il rogo delle 20.30 saranno distribuiti i «salva-gente»
  • A Manerbio si brucia la guerra
    A Manerbio si brucia la guerra
  • A Manerbio si brucia la guerra
    A Manerbio si brucia la guerra
  • A Manerbio si brucia la guerra
    A Manerbio si brucia la guerra
AA

La parrocchia di Manerbio trasforma la tradizione: «Bruciamo la guerra, non la vecchia». A Manerbio il rogo simbolico che segna la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera, quest’anno assume un significato nuovo e fortemente simbolico.

Al posto del tradizionale fantoccio, la Parrocchia ha deciso di bruciare un’installazione speciale che rappresenta la guerra, con missili e bombe, trasformando il gesto in un messaggio di pace.

L’appuntamento è fissato per questa sera alle 20.30, quando nel cortile della parrocchia verrà data alle fiamme una struttura preparata ad hoc dai volontari per l’occasione e anche chi vi prenderà parte porterà tutto ciò che non fa crescere la pace. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per richiamare l’attenzione su quanto i conflitti continuino ancora oggi a segnare la vita di milioni di persone.

Si brucia la logica della guerra

A spiegare il senso dell’iniziativa sono il curato don Luca Sabatti e il parroco don Alessandro Tuccinardi, che hanno voluto accompagnare l’evento con un messaggio chiaro: «Non c’è niente di più vecchio a questo mondo di ciò che ruba la vita e la pace! Stasera alle 20.30 bruciamo la… Bomba!».

L’idea nasce dal desiderio di trasformare una tradizione popolare in un momento di riflessione collettiva. Se un tempo il rogo serviva a «mandare via l’inverno», oggi la comunità parrocchiale vuole simbolicamente mandare via ciò che considerano davvero vecchio e superato: la logica della guerra. L’iniziativa coinvolgerà famiglie, giovani e bambini della comunità, che potranno assistere al rogo dell’installazione e condividere, al termine, un momento di festa e di speranza.

I salva-gente

Un gesto che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole ricordare che la pace non è solo un ideale lontano, ma una responsabilità che parte anche dai piccoli gesti delle comunità locali.

  • Manerbio, dopo il rogo si distribuiscono i salva-gente
    Manerbio, dopo il rogo si distribuiscono i salva-gente
  • Manerbio, dopo il rogo si distribuiscono i salva-gente
    Manerbio, dopo il rogo si distribuiscono i salva-gente
  • Manerbio, dopo il rogo si distribuiscono i salva-gente
    Manerbio, dopo il rogo si distribuiscono i salva-gente

Così, a Manerbio, la tradizione si rinnova: le fiamme della «vecchia» quest’anno non bruceranno un fantoccio, ma un simbolo della guerra, per lasciare spazio a un messaggio di pace e di futuro. «Un salvavita – precisa il parroco – al termine del rogo infatti la parrocchia farà girare un salvagente come messaggio di speranza perché la gente possa essere salvata “salva-gente” e non affondata».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
rogo della vecchiaManerbio
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario