Fanghi contaminati: «Dalle tabelle dati impressionanti»

Sapevano che stavano lavorando contro le regole, ma non si sono fermati se non quando la loro azienda è stata perquisita due estati fa. E la consapevolezza di quanto stavano facendo emerge da alcune intercettazioni inquietanti. Come quella del 31 maggio 2019. «Io ogni tanto ci penso, cioè, chissà il bambino che mangia la pannocchia di mais cresciuto sui fanghi» dice Antonio Carucci.

É il geologo di origine milanese addetto alle vendite della Wte srl, azienda bresciana, presieduta da Giuseppe Giustacchini, da anni nel mirino di ambientalisti e residenti e ora al centro di un’inchiesta della Procura bresciana che contesta la vendita di 150mila tonnellate di fanghi contaminati da metalli pesanti, idrocarburi ed altre sostanze inquinanti spacciati per fertilizzanti e smaltiti su circa 3.000 ettari di terreni agricoli nelle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Parlando con una collega che gli dice che quello che stanno facendo «è per il bene dell’azienda», Carucci risponde: «Siamo talmente aziendalisti da non avere più pudore».

Carabinieri Forestali durante un controllo ad un carico di fanghi - © www.giornaledibrescia.it

i cui vertici sono indagati.Sei di loro hanno evitato l'arresto in carcere e altri due i domiciliari come avrebbe voluto la Procura bresciana che si è invece vista rigettare la richiesta da parte del gip che non ha ravvisato la necessità di applicare misure cautelari perché da agosto 2019 l’attività didella azienda bresciana si sarebbe fermata, o quantomeno rallentata, dopo una prima perquisizione dei Carabinieri Forestali.

«Dalle tabelle emergono dati impressionanti» scrive il gip nella sua ordinanza che ha portato al sequestro degli impianti. «Nei campioni dei gessi in uscita dall'azienda e in spargimento le sostanze inquinanti (fluoruri, solfati, cloruri, nichel, rame, selenio, arsenico, idrocarburi, zinco, fenolo, metilfenolo e altri) erano decine, se non addirittura centinaia di volte superiori ai parametri di legge».

Tra gli indagati, con l'accusa di traffico di consulenze illecite, figura anche Luigi Mille, direttore generale dell'Aipo, autorità interregionale per il fiume Po, che, si legge nell'ordinanza, sfruttando relazioni esistenti con il sindaco del Comune di Calvisano e relazioni esistenti o comunque asserite con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e in particolare il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, l'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi, Fabio Carella, direttore generale di Arpa Lombardia e Guido Guidesi, assessore regionale lombardo allo Sviluppo Economico, (nessuno di loro è indagato) «indebitamente - scrive il gip - si faceva dare e promettere da Giuseppe Giustacchini denaro, vantaggi patrimoniali e altre utilità quali prezzo della propria mediazione illecita verso i suddetti pubblici ufficiali, finalizzata a favorire le attività imprenditoriali condotte da Giustacchini quale titolare della Wte srl».

Funghi contaminati: alcune fasi dell'inchiesta avviata nel 2019 - © www.giornaledibrescia.it

«Confidiamo che chi ha commesso questa azione criminale contro l'ambiente, l'ecosistema e la salute dei cittadini paghi in modo "esemplare": ed applicare quel sano principio "chi inquina paga"», spiega il coordinamento provinciale dei Verdi di Brescia che aggiunge: «Laddove si dovessero riscontrare profili penali che hanno rischiato di compromettere la salute dei cittadini, la Federazione dei Verdi-Europa Verde Brescia è pronta a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento giudiziario».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it