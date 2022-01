A Montichiari apre un nuovo centro per tamponi drive-through

Obiettivo raggiunto: a Montichiari, nel parcheggio tra il PalaGeorge e il Velodromo, è in arrivo un punto tamponi in drive-through, operativo sette giorni su sette. L’apertura ufficiale dovrebbe essere tra lunedì 31 gennaio e martedì 1 febbraio. Il servizio avrà un costo di 18 euro. Lo ha annunciato il sindaco Marco Togni che, solo qualche giorno fa, aveva informato di essere al lavoro con la sua Amministrazione comunale per concretizzare tale intento, con la volontà di «venire incontro ai cittadini che devono fare tamponi ed evitare loro code in piedi al freddo e alle intemperie».

Ebbene, l’operazione è andata in porto. «Abbiamo stabilito un contatto con la società Medical Desk, già attiva in Lombardia con l’effettuazione di tamponi, e lunedì scorso, dopo aver valutato la fattibilità e sentita l’Ats, si è svolto un sopralluogo nel parcheggio - ha ricapitolato il sindaco -. Ricevuta ufficialmente la loro manifestazione di interesse, giovedì l’abbiamo approvata in Giunta. Il punto tamponi in drive-through sarà aperto sette giorni su sette negli orari che concorderemo. Il Comune metterà a disposizione gratuitamente l’area del parcheggio, dove la prossima settimana sarà posizionato l’ufficio container e i gazebo».

Servizio a pagamento

L’Amministrazione comunale ha ottenuto uno sconto rispetto al costo inizialmente proposto: «I tamponi antigenici rapidi con refertazione e invio al Ministero della Salute per ottenimento del green pass e al sistema di Regione Lombardia, saranno erogati a 18 euro», ha informato il sindaco, sottolineando che il Comune non avrà alcun beneficio economico. Sono importanti però alcune specifiche: «il punto effettuerà tamponi fuori dal Servizio Sanitario Regionale e pertanto i tamponi T0 e T5 per la sorveglianza scolastica e fine quarantena non saranno gratuiti essendo questi limitati solo alle farmacie che fanno parte del Sistema Sanitario Nazionale- ha sottolineato Togni-. I laboratori privati non sono farmacie e non ottengono i rimborsi: i tamponi quindi li devono far pagare. Starà al cittadino scegliere».

Prossimo progetto

Il sindaco ha inoltre confermato la speranza di introdurre la modalità drive-through anche alla Farmacia comunale 2, ubicata al Centro fiera: «La prossima settimana faremo un sopralluogo congiunto tra Comune, Montichiari Multiservizi e Centro fiera per verificare la fattibilità», ha anticipato Togni. Per finire, qualche numero, riferito a venerdì: «A Montichiari ci sono 1.434 persone in isolamento obbligatorio e 1.163 in isolamento fiduciario, tra i quali moltissimi studenti che hanno necessità di effettuare tamponi», ha informato.

