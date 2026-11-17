Prima la cimice, poi la coccinella, ora la mantide. Si sente spesso parlare di specie aliene o alloctone, cioè animali o vegetali introdotti al di fuori del loro naturale areale distributivo. Stavolta – anche grazie alle segnalazioni arrivate in redazione – si registra su un aumento della presenza nel Bresciano degli insetti famosi per il cannibalismo post accoppiamento: un altro animale si aggiunge alla lista di quelli a cui prestare attenzione. E da segnalare.
Ne abbiamo parlato con Mario Grottolo, entomologo del Centro Studi Naturalistici Bresciani e collaboratore della sezione di Zoologia del Civico Museo di Scienze Naturali di Brescia.
Molti bresciani hanno notato un aumento di mantidi...
In questi ultimi tempi sono arrivate diverse segnalazioni. Oggi stanno comparendo dove fino a poco tempo fa nessuno si sarebbe aspettato di trovarle, come tra i vasi dei balconi e persino dentro casa. Torino e Milano sono tra le città dove gli avvistamenti diventano sempre più frequenti.
Si riferisce alla mantide religiosa?
Non proprio. La mantide religiosa o mantide europea (Mantis religiosa) è una specie autoctona, chiamata così per la postura delle zampe anteriori, che ricorda un atteggiamento di preghiera. Mi riferisco invece a due specie asiatiche giganti arrivate circa dieci anni fa: la Mantide gigante asiatica (Hierodula tenuidentata), originaria dell’India, e la Mantide gigante indonesiana (Hierodula patellifera), proveniente dal sud-est asiatico, ufficialmente classificate come invasive (Ias) in Europa nel 2026.
A dire il vero esistono altre due mantidi aliene: la Mantide gigante africana (Sphodromantis viridis), specie endemica dell’Africa subsahariana, comparsa in Sardegna nel 2011 e lì stabilitasi, e la Mantide diavoletto (Empusa pennata), osservata di recente lungo le sponde del torrente Scrivia. Quest’ultima è di dimensioni molto ridotte, presenta un forte mimetismo e non pratica il cannibalismo post-nuziale tipico delle altre mantidi.
Facciamo un passo indietro e ricordiamo prima il rischio legato alle specie aliene.
Possiamo suddividerle in due gruppi: quelle utili e quelle invasive. La patata, il pomodoro, il mais, che hanno avuto effetti positivi sulla qualità della vita dell’uomo, erano specie aliene, così come il baco da seta. Differente è il caso delle specie aliene invasive (Ias): si tratta di specie che, dopo la loro introduzione, si diffondono con una certa velocità e diventano prevalenti all’interno della nuova area, rappresentando il secondo motivo di perdita della biodiversità nel mondo. Le conseguenze negative sulle comunità autoctone possono essere la predazione, il parassitismo, la diffusione di malattie, la competizione, l’ibridazione e la modifica degli ecosistemi, senza dimenticare i danni economici.
Come entomologo vorrei fare l’esempio di due insetti alieni antagonisti: uno introdotto accidentalmente e l’altro importato volontariamente, che hanno interessato anche la nostra provincia. Mi riferisco al Cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus), imenottero fitofago comparso in Europa nel 2002. L’assenza di antagonisti naturali aveva reso difficile, se non impossibile, la sua lotta, provocando gravi danni economici ai castagneti.
Il Torymus sinensis, un imenottero parassitoide interessante per la sua specifica capacità di limitare il cinipide del castagno, è stato importato volontariamente e allevato e, nel corso del 2013 e del 2014, rilasciato nelle regioni italiane più colpite con l’obiettivo di controllare e limitare i danni provocati dal fitofago.
Ma come possiamo, noi che non siamo esperti, distinguere le mantidi aliene da quelle nostrane?
La nostra mantide a parte le dimensioni più ridotte rispetto a quelle aliene, è più esile e presenta, sul lato interno delle zampe anteriori, una macchia nera, che mostra a scopo difensivo. La Mantide gigante asiatica, che può raggiungere anche i 9 centimetri di lunghezza, è più massiccia e presenta sulle due ali esterne una piccola macchia bianca. Inoltre, sulle anche anteriori ha delle spine giallastre e gli arti posteriori sono più robusti. La mantide gigante indonesiana, che comunque è più piccola di quella asiatica, è caratterizzata, oltre che dalle due macchie bianche sulle ali, da spine poco pronunciate sulle anche anteriori, tre o quattro delle quali provviste alla base di un’evidente placca giallastra.
Quali sono i rischi legati a queste mantidi esotiche?
Un recentissimo studio pubblicato sul Journal of Orthoptera Research le ha classificate ufficialmente come specie aliene invasive in Europa, il grado più alto di allerta nella classificazione Iucn (International Union for Conservation of Nature). Innanzitutto bisogna precisare che la loro capacità riproduttiva è superiore a quella della specie autoctona: ogni ooteca contiene circa 200 uova, quasi il doppio di quelle della mantide religiosa. Inoltre sono meno cannibalistiche tra loro, il che significa che una percentuale molto più alta sopravvive fino all’età adulta. Sono anche predatori generalisti: cacciano qualunque insetto di dimensioni adeguate.
Nella loro dieta rientrano api, vespe, farfalle e altri insetti floricoli, con effetti potenzialmente rilevanti sulle comunità degli impollinatori. È stato dimostrato che sono in grado di cacciare lucertole, raganelle e anche piccoli uccelli.
Ma la cosa più preoccupante non è la predazione diretta nei confronti della nostra mantide, bensì la loro capacità di produrre feromoni sessuali praticamente identici a quelli della mantide religiosa europea. Quando i maschi autoctoni, attratti dai feromoni, tentano di accoppiarsi, vengono predati. Nelle aree in cui le due specie convivono è stato documentato un forte calo delle popolazioni della mantide autoctona, che non ha difese evolutive contro questo meccanismo perché non lo ha mai incontrato prima».
Hanno nemici?
Sembrerebbe di no, anche se il principale predatore risulterebbe essere il gatto domestico, responsabile del 45% degli eventi di predazione registrati.
Come sono arrivate in Italia?
L’ipotesi più probabile è che siano arrivate con le piante ornamentali. Le ooteche, cioè le strutture spugnose che contengono le uova, sono praticamente invisibili sul fusto di una pianta in vaso importata dall’Asia. I primi focolai di diffusione si sono verificati soprattutto in contesti urbani: parchi pubblici, giardini privati, viali alberati. Le prime segnalazioni della mantide gigante asiatica sono state registrate a Modena, Parma e Cremona, mentre per quella indonesiana a Padova, Milano, Verona e Vicenza. Nel giro di dieci anni hanno raggiunto i fondovalle alpini e ora sono accertate anche in Trentino, Svizzera, Austria, Germania e Spagna. Queste specie si riproducono e si espandono verso nord a una velocità che non ci aspettavamo così rapida e sono in espansione a livello globale.
Anche in questo caso il cambiamento climatico ha la sua responsabilità. Fino a qualche anno fa gli inverni italiani erano sufficientemente freddi da decimare le popolazioni prima della loro riproduzione. Ricordiamoci che le mantidi sono insetti termofili, cioè amano il caldo e quindi soffrono gli inverni rigidi».
Se le vediamo cosa occorre fare?
Esiste il progetto Mantidi Aliene, che raccoglie le segnalazioni dei cittadini per mappare la distribuzione delle specie asiatiche in Italia. Il progetto, che ha come primo obiettivo la comprensione delle dinamiche di popolazione di queste nuove specie, è svolto in collaborazione con Wba-Grio, Mantidi Lovers Italia, Esapolis, Mondo delle Mantidi ed Eu-CitizenScience. Se si trova un esemplare non va ucciso né spostato, poiché le osservazioni in loco hanno un preciso valore scientifico. Va segnalato al sito del progetto seguendo le istruzioni oppure tramite l’app iNaturalist.
Se si è incerti sulla specie, è utile fotografarla e inviare le immagini alla rete di monitoraggio. Anche le ooteche (l’involucro che contiene le uova) non vanno distrutte. Il progetto Mantidi Aliene raccomanda di non rimuoverle o danneggiarle se non si è assolutamente certi della specie e senza la conferma di un esperto, perché si rischierebbe di danneggiare quelle della specie autoctona.
Ultima curiosità: la mantide è famosa per cibarsi del maschio dopo l’accoppiamento. Perché lo fa?
Poiché la femmina ha bisogno di proteine per la produzione delle uova, durante o dopo l’accoppiamento divora il maschio, partendo dalla testa, in modo che l’accoppiamento possa procedere. Il maschio, inoltre, è più piccolo.