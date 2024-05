Il cielo si tinge di viola: l’aurora boreale visibile anche in provincia di Brescia

Una potente tempesta solare di livello 5 ha regalato a diverse zone del mondo lo spettacolo dell’aurora boreale. E anche in alcune aree del Bresciano è stato possibile ammirare il meraviglioso fenomeno ottico-elettromagnetico.

In uno scatto arrivato da un nostro lettore si può ammirare il cielo tinto di vola sopra Pozzolengo (attorno alle 2 di notte), esattamente come apparso in tantissimi altri luoghi.

Cos’è l’aurora boreale

L’aurora boreale è il risultato della collisione tra le particelle cariche del Sole quelle gassose presenti nell'atmosfera terrestre.

«Il campo magnetico terrestre ha una conformazione simile a quella di una calamita orientata tra il polo sud e il polo nord. Tale forma viene definita scientificamente dipolo. Nel caso della Terra però tale forma viene distorta dall’interazione con le particelle cariche del vento solare, materiale che origina da alcune regioni del Sole e viene spinto fino a grandi distanze, ben oltre l’orbita della Terra – si legge sul sito dell’Istituto nazionale di fisica -. La formazione delle aurore avviene nel momento in cui vi è del materiale proveniente dal Sole che viene catturato dalla magnetosfera terrestre: elettroni e ioni tendono allora a cadere verso i poli della Terra seguendo le linee del campo magnetico; durante la caduta tali particelle collidono con il gas dell’atmosfera terrestre, lo riscaldano e lo ionizzano, dando luogo all’emissione di radiazione.

Le aurore sono una manifestazione di questo fenomeno, dove i vari colori visibili sono dovuti ai diversi elementi dell’atmosfera eccitati dall’impatto con le particelle provenienti dal Sole».