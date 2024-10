Depuratore del Garda, progetto da rivedere o impianto da spostare

Enrico Giustacchini

Le norme europee prevedono che sia dotato di campi fotovoltaici che Montichiari e Gavardo non possono ospitare: ecco le nuove ipotesi

La rielaborazione grafica del depuratore in fase di progettazione - © www.giornaledibrescia.it

Forse una svolta, e non da poco, nella vicenda del futuro depuratore del Garda. A darne notizia sono i sindaci dei comuni che sorgono lungo l’asta del fiume Chiese, una cui delegazione è stata ricevuta ieri dal prefetto, nonché commissario straordinario per l’impianto di depurazione, Andrea Polichetti. Nuovi scenari Gavardo e Montichiari potrebbero non essere più le sedi dell’impianto di raccolta e di trattamento delle acque reflue provenienti dalla sponda bresciana del Benaco. Una serie di veri