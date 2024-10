Caffaro, Castelletti: «I 250 milioni di LivaNova restino a Brescia»

«Se la Corte di Cassazione, in applicazione del principio enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia europea, confermerà la condanna di LivaNova al risarcimento di oltre 453 milioni di euro di danni ambientali, auspico che la parte di quei soldi che riguarda il Sin Caffaro resti a Brescia, consentendo finalmente di affrontare uno dei nodi ancora da sciogliere, ovvero la bonifica dei terreni privati».

In una nota, la sindaca Laura Castelletti commenta così la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha condannato la multinazionale LivaNova – nella quale è confluita Sorin Spa (ex Snia) con tutti i suoi utili e profitti derivati anche dall’attività della Caffaro di via Nullo – a sborsare oltre 453 milioni di euro di danni ambientali.

La sindaca di Brescia Laura Castelletti - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Il provvedimento riguarda anche i Sin di Torviscosa e Colleferro, quindi la quota che spetterebbe al Sin Caffaro ammonta circa a 250 milioni di euro. «Parliamo di cifre importanti», continua la sindaca, «che non devono restare al Ministero, ma vanno reinvestite sul territorio, attraverso il Commissario Caffaro, per dare le risposte che i residenti delle zone inquinate aspettano da troppo tempo. A breve le ruspe entreranno nella Caffaro e inizieranno le operazioni di bonifica, è un grande risultato, ma bisogna proseguire su questa strada».