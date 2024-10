Caffaro, per la Corte di Giustizia Ue LivaNova deve 453 milioni di danni

La sentenza attesa da anni. Nella multinazionale era confluita Sorin (ex Snia): Brescia «vale» 250 milioni

Il sito Caffaro di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Lo aveva sancito la Corte d’Appello di Milano, lo ha ribadito il Tar. Ora, però, a dirlo è anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea: una scissione societaria non può essere un mezzo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti commessi da un’impresa, a spese dello Stato o di altri soggetti. Che tradotto significa: LivaNova, la multinazionale nella quale è confluita Sorin Spa (ex Snia) con tutti i suoi utili e profitti derivati anche dall’attività della Caffaro di via Nullo, dovrà sborsar