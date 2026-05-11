Brescia in «Comuni amici delle api»: 79mila mq di biodiversità urbana

Impegni concreti

Grazie all'adesione al progetto, l'Amministrazione comunale ha varato una delibera che trasforma la tutela della biodiversità in azioni concrete e misurabili. Il Comune si impegna inoltre a promuovere eventi e momenti di confronto pubblico sull'impatto degli agrofarmaci sull'ambiente e sulla salute e a dare piena attuazione alle normative nazionali (L. 313/2004) e regionali (L.R. Lombardia 5/2004) vigenti in materia di fitofarmaci.