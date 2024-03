Aria, timidi segnali di miglioramento: bene la Franciacorta, male la Bassa

In calo il numero di giornate oltre i limiti di legge, ma restano picchi a Offlaga, Manerbio e Barbariga

La Pianura Padana sotto una coltre di smog - © www.giornaledibrescia.it

Lo aveva detto Arpa Lombardia: il 2023 è stato l’anno migliore per la qualità dell’aria e la bella notizia, all’analisi di dettaglio dei dati comunali, interessa anche il territorio bresciano. Parliamo delle polveri sottili, il Pm10, inquinante che Arpa Lombardia tiene monitorato quotidianamente con le centraline e, in assenza di rilevazioni dirette, grazie ad un modello matematico che esprime la media giornaliera delle polveri sottili in tutti i comuni. Andamento L’analisi dei dati di Arpa Lomb