A Sirmione la Giornata del Verde Pulito coinvolge cittadini e istituzioni

È partita simbolicamente da Sirmione la Giornata del Verde Pulito 2024 promossa da Regione Lombardia. L'assessore all'Ambiente e al Clima Giorgio Maione ha scelto la spiaggia del lido Galeazzi per inaugurare il fine settimana dedicato alla pulizia del territorio. «È il primo Comune della Regione - ha ricordato Maione - e un luogo iconico per il turismo. Vogliamo coinvolgere i cittadini, nell'ottica di difendere il bene comune».

«Tante amministrazioni comunali - ha aggiunto - oltre cento in tutta la regione, in collaborazione con associazioni, scuole, gruppi di cittadini ed enti del territorio hanno aderito con entusiasmo alla manifestazione. Le azioni collettive di pulizia del territorio contribuiscono a far crescere la consapevolezza dell'importanza della tutela ambientale. Dedicare qualche ora del proprio tempo libero alla cura dei luoghi in cui si vive è un modo concreto per diffondere cultura del verde e generare un effetto domino di azioni positive per la collettività».

Anche quest'anno all'evento sarà collegata una call fotografica per i Comuni, che premierà gli scatti che avranno saputo cogliere lo spirito dell'iniziativa, veicolando il messaggio in maniera più creativa: per partecipare basterà inviare una fotografia rappresentativa della giornata che sarà pubblicata su un apposito form online di Regione Lombardia per le votazioni.