È sabato mattina. Uno scompartimento della linea nord della metropolitana è animato dall’allegria di alcuni passeggeri.
Due bambine portano una coroncina in testa, ma anche il gruppo degli adulti si distingue per un dettaglio particolare: un fermaglio, una spilla, un bracciale di fiori legato al polso. Tutti sembrano seguire uno stesso filo conduttore. Tra loro, una giovane donna sprizza gioia da tutti i pori. La sua bellezza, decisamente fuori dagli schemi, suscita in chi la osserva un senso indefinito, sospeso tra sbalordimento e ammirazione. È vestita di nero: abito lungo e mantello. Con l’eleganza di una regina sfoggia una corona di edera, bacche scure e rose rosse, che risaltano sui capelli mesciati di verde e bluette. Il bouquet è il tocco finale che completa un look gotico, quasi romantico. Più curiosa di una scimmia, le sussurro: «Laurea o matrimonio?». Le labbra, accentuate da un rosso intenso, si aprono in un sorriso. «Matrimonio», risponde. Mentre saliamo affiancate sulla scala mobile, mi racconta di essere sempre stata attratta dalle suggestioni dello stile vittoriano. Poi, con entusiasmo, aggiunge: «Sto andando a sposare la mia compagna. Abbiamo due bambine e vorremmo poter tutelare i diritti della nostra famiglia».
È in momenti come questo, quando ci si imbatte per caso nel desiderio di riconoscimento sociale, che si coglie la complessità dell’essere umano e delle sfumature che lo attraversano. Si incontrano storie e sensibilità che non sempre trovano spazio e ascolto poiché, nella vita, esistono spigolature e affetti sommersi sui quali ancora pesa il pregiudizio. Soprattutto perché dall’esterno non è facile cogliere le varie dimensioni dell’identità personale, spesso osservata attraverso gli occhiali di una morale che si dibatte tra ostracismo e comprensione. Di fatto, nel grande vaso che raccoglie le fragilità umane, si è aperta una crepa dalla quale filtra la luce.
È il chiarore che nasce dall’amore delle madri, capaci più di chiunque altro, di andare oltre gli stereotipi e le semplificazioni. Sarà perché le madri capiscono prima? O forse perché il dolore condiviso durante il parto aiuta a sviluppare l’area del cervello preposta all’accettazione delle alterità? Una mamma ha un’anima abbastanza forte per trovare il coraggio di difendere un figlio anche dalla violenza di un’etichetta, qualunque sia il suo orientamento. Eppure, qualcuno ancora crede che le donne siano il sesso debole!