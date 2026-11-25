Paolina al concerto dei Blue non c’era andata e quel castigo le è rimasto conficcato nella memoria, come succede con certe ingiustizie subite durante l’adolescenza. Nel 2005 frequentava la terza media. Come tante ragazzine della sua età, impazziva per i Blue e in camera aveva un poster di Duncan James. Quando seppe che si sarebbero esibiti proprio a Brescia, nello stadio del rugby di San Polo, fece il diavolo a quattro pur di avere un posto nelle prime file e poterli vedere da vicino. Quel giorno, però, accadde l’imprevisto. La mamma, aprendo il diario scolastico, quello con le Bratz in copertina, scoprì una nota in cui il professore segnalava che Paolina non aveva svolto gli esercizi assegnati e non era nemmeno adeguatamente preparata per l’interrogazione.
Apriti cielo! Con un tono che avrebbe impressionato perfino la signorina Rottermeier, le inflisse una punizione memorabile: niente concerto! Pianti, promesse e suppliche non sortirono alcun effetto. La madre fu irremovibile: la matematica ebbe la meglio sulla musica.
A vent’anni di distanza, dopo una lunga separazione, la settimana scorsa i Blue sono tornati sul palco del Forum di Assago con il loro «The 25th Anniversary Tour». Per il compleanno di Paolina, la sorella le ha regalato il biglietto. Una sorta di risarcimento morale. Sono andate in quattro amiche, munite di panini e di una bottiglia di Lagrein rosso, per festeggiare degnamente l’occasione. Si sono sgolate cantando insieme a tante persone della loro generazione, ritrovando forse, in quelle canzoni, frammenti di nostalgia di un lontano primo amore.
Paolina ha finalmente potuto applicare un cerottone sulla vecchia ferita. Il concerto le ha restituito alcune emozioni, ma non certo nella loro confezione originale. Anche i componenti della band sono cambiati. Oggi, con i fianchi un po’ appesantiti, hanno più l’aria da padri di famiglia e l’attuale versione in qualche ammiratrice ha suscitato un pizzico di delusione. Per Paolina il cerchio si è chiuso, ma a quel sogno adolescenziale rimasto sospeso in qualche modo forse si era affezionata. D’altronde la memoria è un setaccio in cui i divieti restano incastrati come sassi, mentre i tanti sì ricevuti lo attraversano senza lasciare tracce altrettanto ingombranti. Sono proprio certi principi educativi a suonare la sveglia. Succede anche quando le loro ragioni convincono poco, ma gli effetti finiscono per resistere nel tempo.