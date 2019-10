Rondò, marciapiedi e guard-rail in 6 paesi per strade più sicure

Oltre mezzo milione di euro per ridurre il rischio di incidenti sulle strade in sei comuni della Valle. È un tesoretto, per la precisione, di 522.000 euro, quello che sarà impiegato per la realizzazione di interventi nei territori di Tavernole, Pezzaze, Polaveno, Villa Carcina, Nave e Bovezzo. Risorse.

Proprio negli scorsi giorni la Regione ha erogato al Comune di Tavernole (ente capofila del raggruppamento, che si è piazzato al 21esimo posto della graduatoria su 119 comuni in tutta la Lombardia) un contributo di 200.000 euro mediante il bando sulla Sicurezza stradale per risolvere problemi di viabilità. Al contributo regionale si aggiungono altri 163.000 euro messi sul piatto dai Comuni interessati dai lavori, 87.000 euro messi a disposizione dalla Provincia di Brescia e altri 72.000 dalla Comunità montana (che ha collaborato, insieme a Sevat, alla stesura dei progetti).

A Bovezzo con questi soldi avrà luogo la riqualificazione dell’intersezione tra via Cesare Battisti e le vie Vernazze e Milano con la realizzazione di due mini rotatorie consecutive e percorsi pedonali protetti, mentre nella vicina Nave sarà realizzato un nuovo marciapiede che collegherà quello esistente all’incrocio di via San Marco e al cimitero con attenzione anche alle persone con ridotta capacità motoria o con disabilità.

Per la Media Valle gli interventi riguarderanno via Santa Maria del Giogo a Polaveno e via Sardegna a Villa Carcina. Nel primo caso, dato che quella in questione è una strada di montagna, si avrà la sua risagomatura per adeguare la pendenza del manto stradale e l’installazione di un guard-rail in acciaio per la protezione dei motociclisti. Consisterà invece nella posa di un dosso artificiale rialzato con attraversamento pedonale l’intervento in programma a Villa Carcina: l’obiettivo è invitare gli automobilisti a mantenere una velocità adeguata. Contestualmente il manto stradale sarà rifatto con una tecnica pensata per lo smaltimento ai lati della strada dell’acqua piovana.

Salendo in Alta Valle sarà via Sant’Apollonio, nel pezzazese, a subire un restyling. Anche qui si avrà l’installazione di un guard-rail in acciaio e il rifacimento dell’asfalto con una superficie non troppo liscia e, quindi, adeguata ai periodi invernali. Per ultimo, Tavernole: sulla strada che collega Cimmo a Pezzoro saranno eseguite delle risagomature con la posa di un guard-rail in acciaio. Escluso Bovezzo, in tutti gli altri comuni l’aggiudicazione dell’appalto dovrebbe avvenire entro la fine del febbraio 2020, in modo che gli interventi possano partire in aprile. La fine dell’operazione avverrà nell’ottobre del 2020. A Bovezzo il Comune è ancora impegnato nell’acquisizione di aree fondamentali per l’opera e, quindi, l’inizio dei lavori è previsto per il luglio del 2020 e la fine nel novembre dello stesso anno.

