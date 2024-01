In Maniva la stagione sciistica è ripartita, Lucchini: «Mille skipass al giorno»

«Da qualche giorno contiamo un migliaio di persone che acquistano lo skipass. Le prime settimane di dicembre sono state segnate da caldo e poca neve. Adesso fortunatamente, complice l’ottimo lavoro dell’innevamento programmato, siamo riusciti ad aprire la prima parte di comprensorio, tutti i campi scuola e le piste bob e l’ambiente è decisamente invernale». Un ambiente montano come non si vedeva da tempo.

È soddisfatto Stefano Lucchini, direttore del Maniva Ski anche grazie alla nevicata che lo scorso 31 dicembre ha rilanciato il comprensorio sciistico valtrumplino, che dopo una partenza a rilento, con le piste chiuse a dicembre a causa delle alte temperature, da qualche giorno è meta di centinaia di appassionati, anche da fuori provincia.

Comprensorio che non vive solo degli skipass venduti giornalmente. A questi bisogna aggiungere, infatti, tutti gli appassionati di scialpinismo e altri sport di montagna alternativi allo sci. «Questo è il nostro punto di forza - aggiunge Lucchini -, soprattutto quando hai una stagione non così nevosa. Il fatto di poter offrire tanti servizi, bob, slitte, escursioni, grazie ad una montagna molto accessibile non per forza con gli impianti di risalita ci permette di avere un’ottima utenza durante tutto l’anno».

Nei prossimi giorni saranno inaugurati i due nuovi impianti di risalita, il Barard e la nuovissima sciovia Zocchi, e il nuovo impianto di innevamento i cui lavori sono terminati a dicembre. Il costo dell’operazione è stato di oltre 11milioni di euro, dieci dei quali stanziati da Regione Lombardia.

Ma con un meteo sempre più incerto e così poca neve, quali prospettive ha il Maniva? «Per noi questa sarà una stagione di transizione - conclude Lucchini -, e dopo l’inaugurazione dei nuovi impianti tutto dovrà prendere un po’ il suo ritmo e assestarsi. Ma siamo sicuri che anche con i nuovi investimenti che abbiamo in programma per i prossimi anni il Maniva sarà una di quelle montagne che vivrà bene e vivrà tutto l’anno tutta la stagione invernal,e da dicembre fino ai primi giorni di aprile».

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it