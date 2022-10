Il «compleanno» del Forno fusorio di Tavernole trasformato in museo

Era il 2002 quando il Forno fusorio di Tavernole veniva trasformato in un museo. Da allora sono trascorsi vent’anni e, per celebrare questa importante ricorrenza, l’Amministrazione comunale guidata da Gerardo Ferri ha steso in collaborazione con la Comunità montana un fitto calendario di appuntamenti. Il «compleanno» del Forno comincerà domenica 16 ottobre alle 10.45 sarà presentato il nuovo video promozionale del museo, cui farà seguito l’intervento di Carlo Simoni sul recupero del forno.

In programma

Per celebrare l’importante ricorrenza il Comune offrirà il pranzo comunitario organizzato in collaborazione con le associazioni. La festa proseguirà nel pomeriggio con laboratori, attività ludiche e giochi da tavolo storici per bambini proposti dal Sistema museale valtriumplino e dalla biblioteca comunale, mentre gli adulti potranno assistere dalle 15.30 alle 17.30 a una dimostrazione della lavorazione del ferro a cura di Dante e Giuseppe Bonometti, autori della mostra temporanea «Il Ferro come espressione artistica». La manifestazione si chiuderà alle 17.30 nel piazzale del museo con l’esibizione del corpo bandistico Ottorino Respighi di Tavernole.

Altri appuntamenti

A questa giornata inaugurale delle celebrazioni per il ventennale seguiranno altri appuntamenti, a partire dalla festa di Halloween organizzata al forno il 31 ottobre alle 19 dall’associazione Scoprivaltrompia (prenotazioni al 339.6055118).

Sempre a cura di Scoprivaltrompia sarà il laboratorio sugli autori fantasy valtriumplini Sara Cremini e Francesco Codenotti in programma domenica 6 novembre alle 15.

Giovedì 10 novembre alle 20.30 sarà la volta della presentazione del volume di Santo Peli «Saggi sulla guerra partigiana e dintorni», mentre il 19 novembre alle 20.30 andrà in scena la rappresentazione teatrale «El zener che me ocor».

Domenica 27 novembre l’appuntamento è con «Quando la scienza incontra la tradizione: il forno elettrico dell’ing.Stassano». La chiusura del ventennale è affidata ai concerti del Coro della montagna di Inzino (17 dicembre) e della Ottorino Respighi (23 dicembre).

