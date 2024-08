A Concesio la biblioteca è uno spazio di condivisione e divertimento

Vero e proprio cuore pulsante della cultura di Concesio, la biblioteca comunale di via Mattei ha la capacità di attrarre. E non solo chi desidera prendere in prestito un libro o ha bisogno di un luogo silenzioso per studiare o fare ricerche: negli anni il suo staff, coordinato dal direttore Marco Ardesi e grazie al supporto del Comune, ha saputo creare una moltitudine di occasioni di aggregazione, conoscenza e divertimento.

Successo

La chiave del successo di questa biblioteca è proprio questa e, anche dal punto di vista logistico, il concetto è stato sviluppato molto bene, dal momento che dagli scaffali con i libri e le vicine scrivanie si passa a locali dove è possibile giocare ai videogame o ai giochi in scatola.

Per rendere ancora meglio l’idea, solo pochi anni fa è stata creata l’area «Convivio», una cucina autogestita con frigorifero, microonde, stoviglie, lavapiatti, lavandino e macchina del caffè a disposizione degli utenti.

Spazio aperto

Abbandonata l’idea di un luogo dove il silenzio e il raccoglimento la fanno da padrone, la biblioteca è diventata uno spazio aperto, di condivisione di saperi, esperienze e anche di divertimento.

Oltre a ospitare incontri e corsi per imparare le lingue e usanze straniere, a usare il pc e lo smartphone, a lavorare a maglia e chi più ne ha, più ne metta, nella spaziosa struttura di via Mattei vengono organizzati veri e propri tornei anche in notturna dove giocare (o imparare a farlo) ai giochi da tavolo. Più di recente, grazie a un finanziamento ad hoc, è stata aggiunta l’officina aggiustatutto dove è possibile portare oggetti ed elettrodomestici che i volontari riparano gratis.

Fucina

Stiamo parlando, insomma, di una fucina che non chiude mai: domani dalle 19.30 è in programma il «Silent reading summer party» (aperto a persone dai 16 anni in su, è possibile portare la propria sdraio o telo su cui stendersi in giardino), nel corso del quale si spegneranno gli smartphone per leggere ognuno il proprio libro e, a piacere, condividerlo poi con gli altri. Il 13 ottobre dalle 10 alle 19 sarà la volta della terza edizione di «Zügom», festa del gioco in giardino.