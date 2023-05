È stato avvistato un giovane orso nella valle d'Inzino

La telecamera lo immortala vicino a un albero. Lo scenario è quello della valle d’Inzino: è lì che è stato avvistato un orso nei giorni scorsi.

Si tratta di un giovane esemplare che è stato ripreso in Valtrompia. La conferma arriva dalla Polizia provinciale dopo che la fotografia dell’orso è finita sulla pagina Facebook «Non sei di Gardone se...».

L’ultimo avvistamento di un orso nel Bresciano risale a fine aprile ed era avvenuto in Valcamonica. In quell’occasione la Polizia provinciale aveva spiegato al Giornale di Brescia che «l’orso bruno sta tornando a frequentare i boschi delle valli bresciane. Per ora soprattutto con incursioni annuali di giovani maschi in esplorazione, ma viste le segnalazioni degli ultimi anni ci attendiamo anche l’arrivo delle prime femmine nelle zone di confine con il Trentino». Non è però un animale aggressivo e bastano «pochi accorgimenti» per avere «una corretta convivenza con gli orsi ed evitare eventuali spiacevoli situazioni».

Secondo i dati provinciali nel 2022, tra Alto Garda e Valsabbia, Valle del Caffaro e Valtrompia e Valle Camonica, sono stati registrati 35 indici di presenza orso sul territorio bresciano.

