Raffmetal, festa per i 40 anni: «Fabbrica che infonde fiducia»

Quarant’anni. I primi. Come quelli di una bella signora. Stiamo parlando di un’azienda, la Raffmetal del gruppo Silmar, che allo stesso modo nello scorrere dei decenni è cresciuta e si è fatta sempre più desiderabile, fino alla piena maturità. Una bella signora che è pronta a farsi ammirare per molti anni ancora, puntando sugli elementi che l’hanno sempre contraddistinta fin dalla nascita: alto contenuto tecnologico, efficienza, innovazione, sostenibilità.

La prima scommessa di Silvestro Niboli risale al 1979, quando decise di recuperare in proprio l’alluminio necessario alle linee produttive di Fondital, fondata nove anni prima a Vestone, l’azienda che al tempo produceva soprattutto radiatori per il riscaldamento domestico. Silvestro prese una ventina di operai e li mise al lavoro in un capannone di 3mila mq, con un primo forno da 30 tonnellate. Una scommessa rinnovata anno dopo anno prima dallo stesso Silvestro e più recentemente dai figli. Quarant’anni dopo lo spazio produttivo ha raggiunto i 165mila mq (100mila quelli coperti), i collaboratori sono diventati 370, negli stabilimenti di Malpaga di Casto da dove ogni anno escono 250mila tonnellate di leghe di alluminio, in quello collegato di Ferriera5 ai Piani di Mura dove vengono recuperati tutti quelli che un tempo erano considerati scarti di lavorazione e a Odolo dove c’è la cernita del rottame dal quale partire per l’intero ciclo produttivo.

L'intervento di Roberta Niboli, ad della Raffmetal - © www.giornaledibrescia.it

I clienti sono diventati 800 in tutto il mondo e in tutti i settori: automobilistico, meccanica, edilizia, elettromeccanica, apparecchi domestici... C’era da festeggiare insomma. E Raffmetal ha deciso di farlo aprendo l’azienda alla comunità. Ieri hanno risposto all’appello quasi tutti i sindaci della valle col presidente comunitario Flocchini in testa, rappresentati dell’imprenditoria locale e regionale, ma soprattutto le tante famiglie degli operai di oggi e di ieri, fra i primi a beneficiare dell’ascesa della famiglia Niboli nell’olimpo dei grandi gruppi industriali. La visita dei reparti produttivi col trenino prima, il convivio poi.

Fra gli interventi quelli Roberta ed Orlando Niboli, rispettivamente Amministratore delegato e presidente di Raffmetal, che hanno ricordato le radici ed i valori che stanno alla base del successo dell’azienda. Il dirigente Franco Franzoni, da sempre al fianco della famiglia, ne ha delineato la storia declinata in processi produttivi da innovare e in attenzione all’ambiente, che hanno portato Raffmetal a recuperare per reimmetterlo in produzione oppure per vendere ciò che prima veniva considerato scarto di produzione: sale, granella di alluminio, ossido di alluminio.

In visita nello stabilimento - © www.giornaledibrescia.it

A Michele Bortolami, responsabile per ambiente e sicurezza, il compito di spiegare a tutti cosa Raffmetal intende per Economia circolare con la riduzione di ogni spreco, riciclando l’acqua di produzione e perfino quella meteorica, così come il calore necessario al ciclo produttivo per il 60%, in attesa completarne il riuso con una rete di teleriscaldamento. Della partita anche il presidente di Confindustria Lombardia, il bresciano Marco Bonometti, che ha descritto la Raffmetal come fabbrica modello capace di infondere speranza e fiducia, sui processi di innovazione e sostenibilità.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it