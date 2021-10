Sci al Tonale: è conto alla rovescia, riapertura il 27 novembre

Buone notizie per gli amanti dello sci. Dopo il lungo stop dell'inverno scorso dovuto alla pandemia, il 27 novembre riaprono gli impianti del Passo Tonale. Per permettere agli sciatori di essere pronti per quella data, a partire da sabato 30 ottobre nella biglietteria di Ponte di Legno sarà possibile acquistare lo skipass stagionale.

Ma il conto alla rovescia potrebbe concludersi anche prima di un mese, per quanti confidano di salire in Presena: le nevi d'alta quota del ghiacciaio potrebbero infatti consentire la riapertura degli impianti di risalita già alla metà di novembre.

In questa prima fase,e potrà sciare solo chi sarà in possesso dello skipass giornaliero (o pluri-giornaliero). Per poter garantire la migliore gestione dei flussi, lo skipass potrà essere acquistato esclusivamente online sul sito pontedilegnotonale.com dopo avere verificato la disponibilità di posti.

La vendita online sarà attiva dal momento in cui verrà fissata la data di apertura del Presena.

La biglietteria di Ponte di Legno sarà aperta da sabato 30 ottobre a martedì 2 novembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 e poi aprirà nei successivi weekend.

