«Università e comunità»: l’inaugurazione dell’anno accademico di UniBs

Dalle 16 l’aula magna di Medicina ospiterà la cerimonia di inaugurazione del 43esimo anno accademico dell’Università degli Studi di Brescia, che potrete seguire anche in questo contenuto.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Brescia Laura Castelletti, del presidente della Provincia Emanuele Moraschini e dell’assessore regionale all’Istruzione, formazione, lavoro Simona Tironi, apre la cerimonia il discorso inaugurale del rettore prof. Francesco Castelli. A seguire gli interventi della rappresentante degli studenti in senato accademico Linda Anelli e della rappresentante del personale tecnico e amministrativo e coordinatrice del comitato partecipativo Federica Pellegrini.

Lectio magistralis

La professoressa Paola Severino, presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, terrà la lectio magistralis «La formazione: una sfida fondamentale per una crescita rispettosa dei valori della democrazia e del merito» sul ruolo della formazione universitaria e della Pubblica amministrazione quale spina dorsale di uno Stato costituzionale efficiente. Si tratta di un tema sul quale l’Università degli Studi di Brescia continua ad investire anche in ragione dell’attivazione del nuovo corso di laurea magistrale interdipartimentale in «Governo delle amministrazioni pubbliche».