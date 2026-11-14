In Cattolica il massaggio cardiaco a dizionari e vocabolari

Un massaggio cardiaco ai dizionari e al loro mondo? Prova a farlo l’iniziativa «Dictionary Days», in programma martedì 17 novembre all’Università Cattolica di Brescia, sede di via Trieste. La coordina la docente di Letteratura spagnola Benedetta Belloni. Il programma di interventi – molto variegato – inizia alle 9.15 e prosegue fino alle 17.45.
Per questo progetto si tratta di debutto bresciano, mentre a Milano sono già state organizzate cinque edizioni. «Il dizionario e la lessicografia vivono un momento di crisi – afferma Belloni –. Il vocabolario cartaceo in modo particolare rischia di scomparire. L’obiettivo è quello di ridare visibilità a questi strumenti e a i libri in generale».
Attualità
Farlo, in epoca di digitalizzazione non è semplice, come non lo è trovare una prospettiva precisa per portare a termine questa missione. Tra quelle possibili, però, c’è sicuramente il racconto dei dizionari attraverso la loro – a volte sconosciuta – natura tridimensionale. Tra gli interventi, ad esempio, è previsto quello di Anna Bonola, intitolato «Fissare l’ideologia nella lingua: il dizionario russo-sovietico di D. Ushakov», che racconta del taglio politico che un vocabolario può avere, anche nella scelta di quali lemmi includere e quali escludere.
Il tutto, come ricorda Belloni, mantenendo un aggancio col presente. Così, ad esempio, nel corso di una comune lezione in Università si può catturare l’attenzione degli studenti mostrando loro un reel di una battaglia letterario di fantasia tra Cervantes e Shakespeare. «Dobbiamo far riscoprire l’importanza della parola nell’epoca dello scroll», sottolinea ancora la docente.
In Cattolica verrà allestita anche una piccola esposizione di dizionari, che includerà anche volumi antichi.