Giornale di Brescia
Abbonati
Agenda
Cultura e spettacoli
Università

In Cattolica il massaggio cardiaco a dizionari e vocabolari

Martedì 17 novembre in via Trieste è in programma l’iniziativa «Dictionary Days»
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Un dizionario
Un dizionario

Un massaggio cardiaco ai dizionari e al loro mondo? Prova a farlo l’iniziativa «Dictionary Days», in programma martedì 17 novembre all’Università Cattolica di Brescia, sede di via Trieste. La coordina la docente di Letteratura spagnola Benedetta Belloni. Il programma di interventi – molto variegato – inizia alle 9.15 e prosegue fino alle 17.45.

Per questo progetto si tratta di debutto bresciano, mentre a Milano sono già state organizzate cinque edizioni. «Il dizionario e la lessicografia vivono un momento di crisi – afferma Belloni –. Il vocabolario cartaceo in modo particolare rischia di scomparire. L’obiettivo è quello di ridare visibilità a questi strumenti e a i libri in generale».

Attualità

Farlo, in epoca di digitalizzazione non è semplice, come non lo è trovare una prospettiva precisa per portare a termine questa missione. Tra quelle possibili, però, c’è sicuramente il racconto dei dizionari attraverso la loro – a volte sconosciuta – natura tridimensionale. Tra gli interventi, ad esempio, è previsto quello di Anna Bonola, intitolato «Fissare l’ideologia nella lingua: il dizionario russo-sovietico di D. Ushakov», che racconta del taglio politico che un vocabolario può avere, anche nella scelta di quali lemmi includere e quali escludere.

La docente di Letteratura spagnola Benedetta Belloni - © Università Cattolica
La docente di Letteratura spagnola Benedetta Belloni - © Università Cattolica

Il tutto, come ricorda Belloni, mantenendo un aggancio col presente. Così, ad esempio, nel corso di una comune lezione in Università si può catturare l’attenzione degli studenti mostrando loro un reel di una battaglia letterario di fantasia tra Cervantes e Shakespeare. «Dobbiamo far riscoprire l’importanza della parola nell’epoca dello scroll», sottolinea ancora la docente.

In Cattolica verrà allestita anche una piccola esposizione di dizionari, che includerà anche volumi antichi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Dictionary DaysUniversità Cattolica del Sacro CuoredizionarivocabolariconferenzeBrescia

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...