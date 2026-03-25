Medicina, l’Università di Brescia tra i migliori 500 atenei del mondo

L’Università degli Studi di Brescia si conferma un’eccellenza globale nel campo della medicina secondo l’edizione 2026 della classifica internazionale Qs World University Rankings By Subject.

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Nella disciplina di Medicina, l’Ateneo bresciano è diciannovesimo in Italia e raggiunge per la prima volta la fascia globale 401-450, segnando un netto miglioramento rispetto all’anno precedente, in cui era posizionato nella fascia 551-600.

Traguardo

«Il posizionamento nel ranking Qs rappresenta un traguardo significativo che riflette la crescita internazionale del nostro ateneo – dichiara il rettore Francesco Castelli –. L’eccellenza in campo medico è peraltro confermata anche dall’edizione 2026 del Times higher education (The) World University Rankings by Subject, dove, nell’area disciplinare Medical and Health – che comprende Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie – la nostra Università si è classificata nella fascia 201-250 a livello globale su oltre 1200 università nel mondo».

I dati

Il Qs World University Rankings by Subject 2026 rielabora i dati pubblicati dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds, focalizzandosi su 5 macroaree (Broad Subject) – Life Sciences & Medicine, Natural Sciences, Arts & Humanities, Social Sciences & Management, Engineering & Technology – e 55 diverse discipline (Narrow Subject). La classifica ha analizzato 6.277 università provenienti da 166 sedi nel mondo classificandone circa 1.912. Il nostro Paese è settimo nel Ranking mondiale guidato dagli Stati Uniti, con 60 università italiane classificate.