Medicina, l’Università di Brescia tra i migliori 500 atenei del mondo
L’Università degli Studi di Brescia si conferma un’eccellenza globale nel campo della medicina secondo l’edizione 2026 della classifica internazionale Qs World University Rankings By Subject.
Nella disciplina di Medicina, l’Ateneo bresciano è diciannovesimo in Italia e raggiunge per la prima volta la fascia globale 401-450, segnando un netto miglioramento rispetto all’anno precedente, in cui era posizionato nella fascia 551-600.
Traguardo
«Il posizionamento nel ranking Qs rappresenta un traguardo significativo che riflette la crescita internazionale del nostro ateneo – dichiara il rettore Francesco Castelli –. L’eccellenza in campo medico è peraltro confermata anche dall’edizione 2026 del Times higher education (The) World University Rankings by Subject, dove, nell’area disciplinare Medical and Health – che comprende Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie – la nostra Università si è classificata nella fascia 201-250 a livello globale su oltre 1200 università nel mondo».
I dati
Il Qs World University Rankings by Subject 2026 rielabora i dati pubblicati dagli analisti di QS Quacquarelli Symonds, focalizzandosi su 5 macroaree (Broad Subject) – Life Sciences & Medicine, Natural Sciences, Arts & Humanities, Social Sciences & Management, Engineering & Technology – e 55 diverse discipline (Narrow Subject). La classifica ha analizzato 6.277 università provenienti da 166 sedi nel mondo classificandone circa 1.912. Il nostro Paese è settimo nel Ranking mondiale guidato dagli Stati Uniti, con 60 università italiane classificate.
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