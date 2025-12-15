In UniBs progetti che aprono le porte di tutto il mondo

L’Università degli Studi di Brescia integra il programma Erasmus con progetti di mobilità internazionale rivolti agli studenti che desiderano svolgere un periodo di studio, di ricerca e di formazione in atenei stranieri. I principali strumenti in tal senso rientrano nel gruppo dei Tne-Transnational Education: progetti finanziati con i fondi del Piano NextGenerationEU dell’Unione Europea e impiegati dal Pnrr nella missione dedicata al potenziamento dei servizi legati all’istruzione. In particolare, i progetti Tne sono stati concepiti con l’obiettivo di generare azioni di cooperazione con università straniere di ogni parte del mondo, includendo forme di mobilità reciproca di studenti.

L’UniBs partecipa a tre di questi programmi. Nel primo, Unitafrica, ha il ruolo di ente coordinatore di un network che coinvolge 21 università italiane e ben 78 di Paesi africani. Il secondo, denominato Lego (acronimo di «from Local Expertise to a Global Outlook») e coordinato dalla Cà Foscari di Venezia, è un progetto di cooperazione internazionale che interessa 12 atenei italiani e istituzioni universitarie dell’Asia orientale. Infine c’è Herit4future, che raggruppa nove atenei italiani e 69 università, accademie e istituti dell’America latina, con l’Università di Bologna come ente capofila.

In aggiunta a questi programmi, importante pietra angolare dell’internazionalizzazione è, per gli studenti di UniBs, la possibilità di trascorrere un periodo all’estero per elaborare la propria tesi di laurea: questo strumento, gestito in autonomia dall’ateneo di Brescia e pensato per fornire sostegno economico per le spese sostenute, permette l’erogazione di borse di studio calibrate sulla base del reddito familiare a favore dei laureandi che necessitino di periodi di ricerca presso istituti e università in tutto il mondo. Di questo specifico programma hanno usufruito 49 studenti nel corso dell’anno accademico 2023-2024, saliti poi a 55 nel corso del successivo anno accademico 2024-2025.