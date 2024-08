Salasso affitti per i «fuori sede», le alternative partono da 90 euro

Impresa ardua la ricerca di un alloggio per gli studenti universitari «fuori sede». In un mercato degli affitti sempre più proibitivo (la stanza singola in media costa 431 euro al mese nella nostra città secondo le ultime rilevazioni di Immobiliare.it), una scialuppa di salvataggio può però arrivare dalle residenze per studenti, che di solito propongono un tetto a cifre più contenute di quelle richieste dai privati. Ma quante possibilità di questo tipo offre Brescia?

In tutto, poco meno di mille posti letto, tra alloggi universitari dell’Università degli studi di Brescia e convenzionati con la Cattolica, residenze di fondazioni private e strutture gestite da enti religiosi.

Tra il centro e zona nord

L’ateneo statale mette a disposizione otto strutture, attraverso il bando del diritto allo studio, già pubblicato per il prossimo anno accademico, con una disponibilità complessiva di quasi 500 posti letto. Tre residenze si trovano in centro, nella zona del Carmine: in contrada del Carmine 4, con 39 posti per studenti e ospiti esterni dell’ateneo, in via Paitone 67 (23 posti) e in via San Faustino 75 (18 posti). Gli altri alloggi si concentrano tutti nella zona nord, nell’area del Cedisu tra viale Europa e via Diogene Valotti e in via Triumplina, dove dalla fine del 2022 è stata riconvertito a residenza per studenti l’ex hotel Ca’ Nöa. Quest’ultimo dispone di 82 stanze su quattro piani, per una capienza di circa 100 ospiti. Le altre strutture sono la residenza ex Emiliani in viale Europa 39, da 52 posti, le residenze di via Valotti 1 e 3b, rispettivamente da 70 e 94 persone ospitabili, e la residenza Bruno Boni, da 88 posti.

I prezzi, comprensive di luce, acqua, pulizie e riscaldamento, variano a seconda della fascia di reddito e della tipologia (con servizi annessi, in appartamento, in monolocale soppalcato): per una doppia semplice si va dai 90 euro mensili in prima fascia ai 160 in quarta, per la singola dai 115 ai 180 euro, mentre la doppia con servizi oscilla tra i 200 euro e la singola dai 160 euro ai 250. Per una doppia in appartamento il costo varia dai 130 ai 220 euro, dai 160 ai 250 euro per una singola della stessa soluzione.

L’opzione meno economica resta la singola con angolo cottura, dai 180 euro mensili per la prima fascia di reddito ai 270 per la quarta, mentre prezzi più alti si riscontrano nella struttura ex Ca’ Nöa, dove si va dai 150 ai 250 euro per doppie o triple con servizi e dai 190 ai 330 per le singole.

Tante eccellenze

C’è poi il Collegio Lucchini, sempre in via Valotti, gestito dalla Fondazione Collegio universitario di Brescia, che mette a disposizione 54 posti letto, previa selezione in base a merito e motivazione personale dello studente: la domanda di ammissione per quest’anno accademico scadrà il 16 settembre.

Fuori dal circuito dell’UniBs, altri 41 posti letto li propone attraverso un bando pubblicato tra luglio e agosto la Congrega della Carità Apostolica, con due strutture, una in via Pusterla, di sua proprietà, l’altra in via Silvio Pellico, di proprietà della Fondazione Alessandro Cottinelli.

Da parte sua l’Università Cattolica, tramite convenzioni e concorso, offre due soluzioni: il Convitto vescovile di San Giorgio in via Galileo Galilei, da 99 posti, e il Convitto universitario Santa Chiara nell’omonima via, i cui 62 posti letto sono però riservati a sole studentesse. Infine, altre residenze private sono il convitto Famiglia universitaria della Fondazione Tovini, con 64 posti, il Convitto universitario Don Bosco dei Salesiani, con 15 posti, la residenza Newman in via Pace e, per sole donne, offrono una stanza anche l’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù in via Martinengo da Barco e il Convitto Maddalena di Canossa in via San Martino della Battaglia.