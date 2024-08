Residenze e convitti universitari: a Brescia si contano mille posti

Oltre al mercato privato, c’è tutto il mondo delle residenze e dei convitti universitari messi a disposizione dagli atenei o da altre realtà. Nel complesso, in città, si contano poco meno di mille posti.

L’Università degli studi di Brescia gestisce otto strutture vicine alle principali sedi accademiche, in grado di accogliere complessivamente 443 persone. Sono le Residenze Contrada del Carmine 4, via Paitone 67, via San Faustino 75, Ex Emiliani viale Europa, Valotti 1, Bruno Boni, via Valotti 3, Valotti 3/B, Triumplina, via Triumplina 66, aperta nel dicembre 2022 negli spazi di un ex hotel a quattro stelle.

Si accede con il tradizionale Bando del diritto allo studio e le tariffe sono a fasce, in base a requisiti economici e di merito: è già stato pubblicato quello per il 2024 - 2025 e vengono erogate anche borse di studio. Gli alloggi sono appartamenti, camere singole e doppie, con servizi privati o in comune. Per quanto riguarda l’Università Cattolica è la Fondazione Educatt a gestire l’offerta abitativa dell’ateneo. A Brescia mette a disposizione posti al Convitto vescovile San Giorgio, in via Galileo Galilei, e al Convitto universitario Santa Chiara, in contrada Santa Chiara, esclusivamente femminile. Anche in questo caso vengono assegnati tramite concorso, sia per l’ammissione sia per la riammissione e c’è la possibilità di concorrere per la tariffa agevolata, presentando l’Isee.

Poi ci sono altre strutture come il Collegio universitario di merito Luigi Lucchini, in via Valotti, nella zona nord della città, vicino alle Facoltà di Ingegneria e Medicina e Chirurgia - che ha complessivamente 54 posti, suddivisi in camere singole e doppie - per studenti italiani e stranieri che intendano iscriversi o siano già iscritti a corsi della Statale: l’ammissione avviene tramite selezione basata su merito e motivazione personale. A disposizione, tramite apposito bando, anche borse di studio per gli studenti meritevoli. Il Collegio è gestito dalla Fondazione Collegio universitario di Brescia, i cui soci fondatori sono l’Università degli Studi di Brescia e la Fondazione Lucchini. La domanda di ammissione per l’anno accademico 2024 - 2025 deve essere presentata entro il 16 settembre. E ancora realtà come appunto il Convitto vescovile San Giorgio, la Famiglia universitaria Cardinale G. Bevilacqua - E. Rinaldini di via Ferrando 1, solo maschili, e il Convitto universitario dei Salesiani Don Bosco.