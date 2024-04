Nasce la Fondazione UniBs per rafforzare l’università e dialogare con il territorio

Dalla fusione di Fondazione Milziade Tirandi e Fondazione Eulo, le due realtà che nel 1982 diedero vita all’Università degli Studi di Brescia, il 19 aprile è ufficialmente nata una nuova realtà: la Fondazione UniBs.

La Fondazione Eulo–Tirandi–Università degli Studi di Brescia (in breve Fondazione UniBs). consente di recuperare tra i soci fondatori istituzionali, oltre all’ateneo, al Comune e alla Provincia di Brescia, anche la Camera di Commercio. Essa infatti, per un accidente della storia, era stata esclusa all’ultimo momento dall’Eulo. nel momento della sua nascita nel 1969.

La nuova realtà ha quindi subito chiesto il riconoscimento di Fondazione universitaria al Ministero dell’Università e della Ricerca: in questo modo potrà trovare compimento l’intuizione che, già all’inizio del secolo scorso, portò con grande lungimiranza il commerciante Milziade Tirandi a prefigurare la Fondazione a lui intestata (che nascerà nel 1915, dopo la sua morte), destinando una importante somma di denaro perché a Brescia venisse istituito un «insegnamento scientifico commerciale di grado superiore» a supporto dell’attività imprenditoriale del territorio anche e soprattutto a livello internazionale. Così come trova compimento la volontà degli amministratori locali bresciani che alla fine degli anni ’60 diedero vita al Consorzio (poi Fondazione) dell’Ente Universitario della Lombardia Orientale (E.U.L.O.), il cui frutto fu appunto la nascita nel 1982 dell’Università degli Studi di Brescia.

Dichiarazioni

«Il ruolo di una Fondazione universitaria può ancora essere rilevante – sottolinea il presidente, il professore ed ex rettore Maurizio Tira -, per sostenere e accompagnare lo sviluppo dell’ateneo di riferimento. Le sfide della formazione superiore, il rapporto con il territorio, la formazione continua, la promozione, sono solo alcuni dei campi in cui, in strettissima sinergia con l’Università che nomina la maggioranza dei membri del cda ed il presidente, la Fondazione può esprimere il suo potenziale. Nondimeno, auspichiamo che la Fondazione UniBs diventi la casa di altri soggetti pubblici e privati del territorio, che possano a vario titolo contribuire alle finalità istituzionali, anche acquisendo lo status di Fondatori».

«L’Università degli Studi di Brescia ha accompagnato con grande favore la nascita della nuova realtà – dichiara il rettore Francesco Castelli –. La Fondazione UnIBs riunisce in un solo soggetto le volontà di sostegno del territorio al nostro ateneo, che proprio al suo territorio deve la sua nascita e rivolge la sua azione. Si rinnova dunque anche a Brescia il duale sinergismo virtuoso che, come già da tempo avviene in atenei più antichi, consente un dialogo ed un supporto concreto tra il territorio, le sue istituzioni e la sua università».