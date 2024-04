Università di Brescia, un Nobel in cattedra: corso di Economia con Robert Engle

L’americano sarà visiting professor il prossimo giugno grazie alla sinergia con I’Istituto Iseo. È la prima docenza di un Nobel nella storia dell’Ateneo bresciano

3 ' di lettura

Il premio Nobel Robert Engle - Foto AgReporter © www.giornaledibrescia.it

Un Premio Nobel dell’Economia in cattedra all’Università statale di Brescia. Robert Engle, insignito nel 2003, sarà visiting professor il prossimo giugno: terrà un corso di tre settimane destinato agli studenti iscritti alla magistrale e al dottorato. Per l’ufficialità manca solo il passaggio in Senato accademico. È la prima docenza di un Nobel nella storia dell’Ateneo bresciano, grazie alla collaborazione con l’«Istituto di studi economici e per l’occupazione» (Iseo) fondato nel 1998 da Franco