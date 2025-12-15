In UniCatt anche doppia laurea e programmi estivi

Programma Erasmus sì, ma non solo. Negli anni, l’Università Cattolica del Sacro Cuore-sede di Brescia ha saputo implementare in modo autonomo dei progetti di internazionalizzazione a favore di studenti e docenti, partecipando a specifici programmi di mobilità in uscita che coinvolgono centinaia di atenei sparsi per il mondo.

Tra i principali network attraverso cui gli studenti di UniCatt hanno l’opportunità di svolgere un semestre di studio all’estero, ci sono il programma Isep Exchange, un network fondato nel 1979, di cui attualmente fanno parte oltre 300 atenei in tutto il mondo; e il programma Study Abroad, una rete dei migliori atenei del mondo di cui l’Università Cattolica è partner.

A questa offerta si aggiungono particolari programmi che prevedono il conseguimento di un Double Degree - un doppio titolo di laurea - per alcuni corsi di laurea; in questo caso, il percorso formativo si articolerà in periodi in Italia e altri negli atenei partner all’estero.

Per gli studenti di UniCatt è possibile anche frequentare dei Summer Programmes: percorsi accademici di breve durata che si svolgono durante il periodo estivo in università partner in tutto il mondo.

L’Università Cattolica prevede poi opportunità per svolgere tirocini in Paesi stranieri, includendo in questo sia stage personalizzati sia esperienze di volontariato internazionale attraverso accordi specifici con ong e vari enti.

In termini numerici, nello scorso anno accademico (2024-2025) risultavano interessati ai programmi «non Erasmus» di mobilità internazionale circa 240 studenti e 29 docenti; 86 studenti risultano invece già confermati nei medesimi progetti nei primi tre mesi dell’anno accademico 2025-2026.

Per quanto riguarda infine le destinazioni più gettonate tra gli studenti della sede di Brescia della Cattolica che decidono di partire, troviamo ai primi posti due Paesi europei: il primato spetta alla Germania, seguita dalla Spagna. Vengono poi gli Stati Uniti, l’Australia, il Regno Unito e la Repubblica Popolare Cinese.