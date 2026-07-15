Negli ex Magazzini Generali ecco Camplus, studentato da 252 posti

Nel nuovo quartiere che sta nascendo tra via Salgari e via Ischia le porte si aprono una dopo l’altra. A due settimane dall’inaugurazione della strada ieri è stata la volta dello studentato «Camplus Lamarmora», pronto ad accogliere da settembre 252 studenti e a dare un’altra identità all’area degli ex Magazzini Generali.
La struttura
La residenza di via Papa Giovanni Paolo II è il primo edificio completato del più ampio progetto di rigenerazione urbana che sta ridisegnando il comparto. La struttura dispone di 122 camere singole e 65 doppie, tutte con bagno e angolo cottura, oltre ad aule studio, spazi comuni, lavanderia, deposito biciclette, autorimessa e camere accessibili alle persone con disabilità. L’edificio, sviluppato su cinque piani, è stato realizzato in dieci mesi con pannelli strutturali in legno ed è già arredato e pronto all’uso. «Parliamo di un’offerta di alloggi per gli studenti, ma non solo - ha sottolineato l’assessora all’Urbanistica Michela Tiboni -: si tratta infatti di intervento che prosegue la trasformazione degli ex Magazzini Generali e integra residenze, servizi e spazi pubblici».
Il taglio del nastro arriva a due settimane dall’apertura di via Papa Giovanni Paolo II, il nuovo collegamento tra via Salgari e via Ischia. La gestione dello studentato è affidata a Camplus, e le camere singole costeranno circa 720 euro al mese, mentre le doppie 526 euro. I posti a tariffa sociale partiranno invece da 250 euro. I canoni comprendono utenze, pulizie, tassa rifiuti, portineria e servizi. «Il 30% dei posti sarà destinato a studenti con minori disponibilità economiche - ha spiegato l’amministratore delegato di Camplus Maurizio Carvelli -, secondo i requisiti fissati dai bandi per il diritto allo studio. Stiamo definendo convenzioni con l’Università Cattolica e l’Università degli Studi di Brescia».
Per Elena Marta, presidente di Educatt, «l’aumento degli iscritti rende necessario ampliare gli alloggi: questa residenza offre una risposta concreta con posti sicuri, di qualità e a costi calmierati».
L’investimento
L’investimento, pari a circa 20 milioni di euro, è promosso dal fondo iGeneration. «Vogliamo sostenere soluzioni abitative accessibili e sostenibili, capaci di rispondere ai bisogni reali» ha osservato Antonino Turicchi, amministratore delegato di Cdp Real Asset Sgr. Paolo Boleso, responsabile Residential e Social infrastructure di Investire Sgr, ha richiamato il legame tra alloggi universitari e recupero delle aree dismesse: «L’obiettivo è offrire residenze di qualità e contribuire alla rinascita di quartieri strategici».
La rapidità del cantiere è stata evidenziata da Hans Martin e Magdalena Pohl: «In dieci mesi abbiamo consegnato un edificio completo, arredi compresi, dimostrando che innovazione, qualità e velocità possono convivere». Lo studentato apre una nuova fase: a breve partirà la commercializzazione dell’edificio residenziale attiguo, mentre sullo sfondo resta il futuro arrivo del tram, con le fermate Salgari e Parco Pescheto destinate a collegare l’area con la stazione e la metropolitana.