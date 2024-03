Attive le 4 raccolte fondi del crowdfunding di UniBs e Crédit Agricole

Sono attive da oggi le quattro raccolte fondi legate a «Crowd For Innovation-Crédit Agricole Italia e UniBS, insieme per la ricerca», la prima iniziativa di crowdfunding dell'Università degli Studi di Brescia in collaborazione con Crédit Agricole Italia, che ha l'obiettivo di accompagnare progetti innovativi attraverso raccolte fondi lanciate su CrowdForLife, il portale di crowdfunding del gruppo bancario.

Dopo il bando attivato lo scorso autunno, con cui Crédit Agricole Italia e l'università si sono unite per rispondere insieme alle sfide del domani e alle esigenze di territori e comunità, le 22 proposte progettuali candidate sono state valutate da una commissione di esperti.

L'obiettivo dell'iniziativa è di contribuire alle trasformazioni della società, rendendo il progresso e l'innovazione accessibili.