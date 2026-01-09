Ammissione a Medicina, c’è la graduatoria: 333 studenti per Brescia

Quasi 23mila sono dentro, altri trentamila fuori. Per gli studenti italiani che sognano di indossare il camice bianco e hanno frequentato il semestre filtro di Medicina in una delle Università pubbliche del Belpaese quella di ieri è stata la tanto attesa e temuta «giornata della graduatoria». A metà pomeriggio, nell’area riservata del portale Universitaly, è comparso l’elenco dei candidati ritenuti «idonei» a presentare entro il 14 gennaio la domanda di iscrizione al secondo semestre. Ossia coloro che, nei due appelli di novembre e dicembre, hanno superato almeno un esame tra Chimica, Biologia e Fisica. I posti a disposizione negli atenei (17.278) sono, però, inferiori al numero di studenti «idonei» (22.688).

Non tutti continueranno quindi il percorso di Medicina, oltre cinquemila dovranno optare per i corsi affini prescelti come Infermieristica, Biotecnologie e Farmacia. Restano fuori sia da Medicina sia dai corsi «paracadute» ma non dal mondo universitario, i trentamila studenti che non hanno superato nessuno dei tre esami. Potranno comunque frequentare un corso diverso: le Università sono tenute a consentire tale iscrizione anche in deroga ai termini previsti dai regolamenti didattici; la misura mira a garantire agli studenti che hanno frequentato il semestre aperto la possibilità di dare continuità al proprio percorso universitario, senza perdere l’anno.

Promossi, bocciati

Unibs, a Medicina il secondo appello del test dopo il semestre filtro - © www.giornaledibrescia.it

All’Università di Brescia sono stati assegnati 333 studenti, dei quali 318 hanno frequentato il semestre filtro in città. Tra questi 91 dovranno sostenere esami aggiuntivi perché non hanno superato tutte e tre le prove. Hanno tempo fino al 14 gennaio per immatricolarsi. I posti disponibili a Brescia – ricordiamo – sono 315 per Medicina e 20 per Odontoiatria per un totale di 335. I due posti riservati a studenti extra Unione europea non sono stati per il momento coperti, ma verranno assegnati con il primo scorrimento.

I due appelli il cui esito ha determinato la graduatoria si sono svolti il 20 novembre al centro Fiera di Montichiari e il 10 dicembre al Brixia Forum. Il primo giorno si sono presentati in 1.216. Il secondo in 1.127. In quell’occasione per Fisica sono stati consegnati 1.003 compiti, dei quali solo 170 (il 17%) hanno raggiunto una valutazione sufficiente; per Chimica e Propedeutica biochimica dei 853 compiti consegnati ne sono andati bene 266 (il 31%) e per Biologia su 785 compiti consegnati solo 128 (il 16%) hanno ottenuto il 18. Il primo appello aveva registrato esiti in linea con l’andamento delle prove a livello nazionale.

Polemiche

In questi mesi in Italia – ricordiamo – il percorso verso un posto a Medicina è stato caratterizzato da accese polemiche e sconforto. E in corsa il Ministero dell’Università e della Ricerca ha cambiato le regole: emersa la possibilità che in seguito alle tante bocciature non si riuscissero a coprire tutti i posti disponibili è stato stabilito che in graduatoria sarebbero finiti coloro che hanno superato almeno uno dei tre esami e non solo quelli con tre promozioni. Con una precisazione: coloro che sono stati iscritti in graduatoria a seguito del superamento di uno o due esami ora dovranno recuperare i crediti formativi non conseguiti.