A Brescia i primi laureati in Italia in Tecniche industriali di prodotto e di processo

Gabriele Filipponi e Federico Piva, dopo le fatiche accademiche, si godono il primato. Sono i primi laureati in Italia in Tecniche industriali di prodotto e di processo. Stamattina, in una caldissima giornata di metà luglio, sono stati proclamati dottori in un’aula della Facoltà di Ingegneria. Un primato condiviso con l’Università degli Studi di Brescia, primo ateneo del Belpaese, a varare, tre anni fa, nel 2021-2022, il Corso di laurea in Tecniche industriali di prodotto e di processo, all'interno del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, in collaborazione con l’Ordine dei Periti industriali di Brescia.

Università e territorio

Il decreto ministeriale prevede infatti che i corsi di laurea tecnica siano realizzati in sinergia con il territorio, le aziende e gli ordini professionali. Oggi conta 22 iscritti al terzo anno, 19 al secondo, e 32 al primo, con numeri in graduale crescita. Antonio Visioli, docente di Automatica e presidente della commissione di laurea, si congratula con i neo dottori ed esprime la soddisfazione per il primo approdo di una innovazione voluta fortemente dall’ateneo.

Preparare laureati immediatamente spendibili nel mondo del lavoro è l’obiettivo, tanto che il terzo anno è dedicato a due tirocini formativi in aziende, enti pubblici o studi professionali.

Come è strutturato il corso

Tre gli indirizzi, Automazione, Meccanica e Materiali, e Meccanica ed efficienza energetica. Il primo anno si concentra sulla formazione tecnica, il secondo nei laboratori e il terzo appunto sul tirocinio. Già oggi il corso permette di iscriversi all’albo una volta superato l’esame di abilitazione. Dal 2026 si sarà abilitati direttamente con la laurea.

Per l’Ordine dei periti industriali di Brescia il corso è un valore aggiunto. Nella stessa sessione di laurea, stamattina, quattro studenti spagnoli hanno conseguito il doppio titolo in Mechatronics for industrial automation organizzato dalla Statale con l’università spagnola di Almeria. E sempre oggi pomeriggio, sono stati proclamati i primi laureati del Corso di laurea magistrale in Tecnologie per la transizione ecologica in Agricoltura, Alberto Cometti, Edoardo Maifredi, e Francesco Trombetta.