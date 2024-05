Piazza Loggia: un doveroso omaggio alle vittime della strage neofascista

Il ventotto maggio del 1974, in piazza Loggia a Brescia, in un mattino di pioggia, durante una manifestazione sindacale contro il terrorismo neofascista, esplose una bomba vigliaccamente depositata in un cestino dell’immondizia

Una veduta di piazza Loggia © www.giornaledibrescia.it

Raggiungo il cuore della nostra sempre più affascinante città, l’orgogliosa e coriacea Brescia, per un doveroso ricordo delle vittime della strage neofascista di Piazza Loggia. Un omaggio che sgorga dal cuore dell’autore di questa rubrica, ancora indelebilmente segnato dallo sgomento profondo e dal dolore causato da quella barbarie, peraltro rimasta tuttora impunita, nella ricorrenza dei cinquant’anni trascorsi da quell’indicibile orrore. Il ventotto maggio del 1974, in piazza Loggia a Brescia,