Margy club, una storia di amicizia, cultura e solidarietà

A Brescia è attivo dal gennaio 1989 il Margy Club, sodalizio culturale e ricreativo interamente femminile, fondato da Mariangela Milesi, che ne è stata la prima storica presidente. Lo scopo principale, rimasto intatto, consiste nel promuovere occasioni di amicizia, incontri, dibattiti, attività culturali e convegni tra le sue associate. Tra le varie attività, figura l'organizzazione di eventi di beneficenza, degustazioni, visite culturali sul territorio, tra le quali le socie ricordano con particolare soddisfazione quelle al Giornale di Brescia, e rassegne sociali.
Club femminile, sociale e culturale, nasce per iniziativa di un gruppo di dinamiche amiche dinamiche, motivate a stare bene insieme, divertirsi, crescere culturalmente, ma anche ad attivarsi nel sociale e nel rispondere ai bisogni del prossimo. Tra loro spiccava la determinazione di Mariangela Milesi, Margy per le amiche, da cui deriva la denominazione del Club. Milesi fu a lungo la presidente dell'associazione, le finalità e le regole della quale sono rimaste uguali tuttora, con l'obiettivo principale di organizzare direttamente, senza intermediari, iniziative a scopo benefico. Le serate conviviali del Club sono ospitate al centro Paolo VI, offrendo la possibilità alle società di ascoltare gli interventi di ospiti relatori di varie Disciplina e settori.
A presiedere il Club è ora Laura Ranzanigo Di Martino, subentrata lo scorso anno a Emilia Dolci. Anche con lei continuano le presenze alternate di giornalisti, avvocati, architetti, scrittori, artisti, grafologi, dirigenti delle Forze dell'ordine, religiosi che, con le loro testimonianze, consegnano alle società occasioni ed elementi su cui riflettere e discutere.
Il regolamento del Club prevede ogni due anni il rinnovo dei vertici, con il cambio della presidente, della vicepresidente e dell'organo direttivo, composto da dieci persone, con possibilità di rinomina per un secondo biennio. Le conviviali si tengono ogni primo martedì del mese, da settembre a giugno, con un calendario che prevede, per ogni mese, la partecipazione di un ospite relatore. L'iscrizione al Club avviene su raccomandazione di una socia che sottopone la candidatura dell'interessata al direttivo, in primis e, in seguito, su presentazione all'intero gruppo. A tutte le nuove socie viene consegnata una spilla in oro che contraddistingue l'appartenenza al Club.
Accanto all'attività culturale è attivo l'impegno benefico, con la solidarietà che incarna uno degli aspetti più significativi della storia del Margy Club, all'insegna della volontà di trasformare la generosità in interventi concreti. Negli anni, gli aiuti hanno raggiunto numerose realtà del territorio bresciano, dagli ospedali alle strutture assistenziali, dalle scuole alle associazioni di volontariato. Sono state acquistate attrezzature sanitarie, defibrillatori, ausili per persone con disabilità, carrozzine, letti speciali e materiali destinati ai reparti ospedalieri. Non sono mancati interventi a favore di bambini, famiglie in difficoltà, anziani e persone che vivono situazioni di fragilità. Tra le realtà sostenute figurano anche associazioni e strutture impegnate nell'accoglienza, nella tutela delle donne e nell'assistenza ai minori, tra i quali: Casa delle Donne, Bambini Dharma e il Centro Antiviolenza Butterfly. «Sino a quando ci saranno donne concrete, attente alla sostanza più che all'apparenza, capaci di coniugare cultura, beneficenza e svago, il Margy Club continuerà ad esistere», dichiarano convinte alcune dinamiche socie del sodalizio cittadino.