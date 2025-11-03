Gli Elefanti Volanti, 20 anni di welfare di comunità

La cooperativa bresciana è presieduta da Gisella Pricoco e mette al centro le persone e la cura

3 ' di lettura

Gisella Pricoco, presidente della cooperativa

Mi trovo a pochi passi dall'Ospedale Civile cittadino, inserito nella «Top 100 Ospedali di Eccellenza 2025», nella gradevole zona di Costalunga. Qui, in via Maiera, opera il nido aziendale Battibaleno. Approfondendo il contesto nel quale opera, scopro la Cooperativa Elefanti Volanti, e insieme il filo sottile, quanto resistente, che unisce i nidi aziendali, i centri di aggregazione giovanile e i servizi per le famiglie fragili che da oltre vent'anni la realtà sociale bresciana ha saputo dipanare