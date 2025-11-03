Giornale di Brescia
Abbonati
Strada facendo

Gli Elefanti Volanti, 20 anni di welfare di comunità

Adriano Baffelli
La cooperativa bresciana è presieduta da Gisella Pricoco e mette al centro le persone e la cura
Gisella Pricoco, presidente della cooperativa
Gisella Pricoco, presidente della cooperativa

Mi trovo a pochi passi dall'Ospedale Civile cittadino, inserito nella «Top 100 Ospedali di Eccellenza 2025», nella gradevole zona di Costalunga. Qui, in via Maiera, opera il nido aziendale Battibaleno. Approfondendo il contesto nel quale opera, scopro la Cooperativa Elefanti Volanti, e insieme il filo sottile, quanto resistente, che unisce i nidi aziendali, i centri di aggregazione giovanile e i servizi per le famiglie fragili che da oltre vent'anni la realtà sociale bresciana ha saputo dipanare

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario