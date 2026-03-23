Le 1000 Pmi che mostrano la Brescia operosa

I passi odierni mi hanno portato in piazza monsignor Almici a Bresciadue, nella downtown, nel cuore moderno dell'orgogliosa e coriacea Brixia, accesso alla Sala Corrado Faissola – ancora pare di percepire il sorriso del manager creditizio – nel palazzo progettato dallo studio Gregotti e Associati, razionale cubo architettonico, sede di Banca Intesa, già Ubi Banca. Grazie all'iniziativa «1000 Pmi» del nostro giornale, s'incontrano qui molti dei protagonisti delle piccole imprese che fanno grande Brescia.

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Con loro sono molti i protagonisti della Brescia operosa, e sovente silenziosa, che nei diversi ruoli contribuiscono a tessere la solida trama economica di città e provincia. Piccolo è bello? Forse piccolo era bello, oppure, piccolo è bello, ma se cresci... è meglio. Questo, vien da pensare, assistendo alla presentazione della nona edizione dell'iniziativa, con ottima regia dal GdB e del gruppo di lavoro composto da Annamaria Birtalan e Claudio Teodori del Dipartimento Economia e Management dell'Università di Brescia e dai colleghi giornalisti Stefano Martinelli e Giovanna Zenti.

Non mi addentro nei numeri e nelle analisi economiche, già presenti sulle colonne delle edizioni cartacee e quest'anno disponibili ancor meglio che in passato nella sezione digitale del giornale. Come bene, scrive e dice la direttrice Nunzia Vallini, «non è solo una questione di numeri. È molto di più. Perché parlare di piccole e medie imprese a Brescia è un po' come parlare dell'anima del nostro territorio».

La direttrice del Giornale di Brescia, Nunzia Vallini

Ma, fa riflettere Nunzia, se in Italia le Pmi rappresentano il 97,4% del comparto manifatturiero, e «per anni il piccolo è bello ha funzionato, e ha costruito la forza industriale del territorio, oggi lo scenario è cambiato: in un'economia globalizzata e ipercompetitiva, dominata da grandi player, la dimensione incide su capacità di investimento, accesso alle tecnologie, penetrazione dei mercati esteri». E rimanere piccoli può significare soprattutto svantaggio competitivo quando si parla di innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione.

Un'ottima edizione, anche sulla base dei confronti e delle riflessioni che ho avuto modo di intraprendere con presidenti e direttori di organizzazioni imprenditoriali, esponenti delle istituzioni e intraprendenti figure del mondo dei servizi e del Credito. Ne ho ricavato molti spunti interessanti, che richiamano alla mente la frase «Civitas non lapides sed habitatores», vale a dire: la città non sono le pietre, ma gli abitanti, attribuita a Isidoro di Siviglia, influente teologo, vescovo del VII secolo. Finché le dinamiche del nostro sistema economico, istituzionale e sociale registreranno determinazione, volontà di confronto e di collaborazione, con il comune intento di favorire crescita, innovazione, opportunità, finché le persone continueranno a fare la differenza, Brescia manterrà salda la sua capacità di operare, ancorché in silenzio. Magari, imparando anche a comunicare meglio i propri valori e le proprie capacità.