Zucca: «Quando lavoro mi diverto e i fallimenti ci spingono a crescere»

L’imprenditore alla guida dell’azienda Security Trust sarà uno dei protagonisti dell’evento di orientamento

Rudy Zucca

La sicurezza è prima di ogni altra cosa un valore, per le persone così come per le aziende. Un concetto che ora più che mai ha assunto rilevanza e sul quale poggia l’attività di Security Trust. Anche di questo parlerà ai giovani di Smart Future Academy Rudy Zucca, ceo dell’azienda e speaker durante l’evento previsto dal 3 al 5 ottobre 2024 a PalaLeonessa e Brixia Forum. «Quando ero piccolo non ricordo di aver avuto un "lavoro dei sogni", forse era dentro di me ma non lo traducevo in un qualcosa